Kačírek je přírodní kamenivo, které nabízí celou řadu využití na zahradě. Je prostě hezký a vyloženě láká tvary i barvami. Co byste měli promyslet, než začnete budovat chodníčky, ornamenty a suchá koryta z kačírku?

Kačírek: Nádherný přírodní materiál

Kačírek je kamenivo prané čili zbavené prachu a tříděné, tedy i rozdělené podle velikosti čili frakce. Můžete se proto setkat s kamínky nejen různých barev, ale také velikostí. Kačírek je spíš ale jemný s velikostí větší než 0,4 cm.

Najdete jej nejen ve specializovaných prodejnách, hobby marketech, zahradnictvích, ale i velkých provozech jako jsou štěrkovny a pískovny, kde je doplňkovým zbožím. Podle oblasti, kde byl vytěžen, respektive druhu kamene, má kačírek barvu. Může jít o barevnou směsici šedých, žlutých a krémových oblázků, ale také směsi do šeda, čistě bílé, ale i černé.

Tento zcela přírodní a také velmi hezký materiál se dá na zahradě použít mnoha způsoby. Jedním z těch velmi praktických je vysypání kamenného chodníčku jemným kačírkem.

Jak vybudovat hezoučký, ale také funkční chodníček se můžete potívat doslova v rychlosti tady. Tento příspěvek z YouTube kanálu „tomkr999“ je opravdu jen několikavteřinovým přiblížením toho, jak poklad chodníčku sypaného kačírkem vypadá.

Zdroj: Youtube

Co promyslet před koupí kačírku?

Kačírek je na pohled sice velmi hezký, ale nemusí to být nejpraktičtější řešení, pokud máte v blízkosti takového prvku silně opadavý keř či strom. Úklid kačírku je pak značně náročný. Hráběmi si ho „rozryjete“ a tak nezbývá než se pustit do úklidu ručně, a to může dát zabrat. Proto, jak se říká, dvakrát měř neboli promysli řádně, kam se kačírek hodí, kde bude!

Platí to také pro výběr materiálu. Hodí se kačírek k vaší zahradě a domu? I když jsou barevné oblázky lákavé nebo vás zaujal kačírek téměř sněhobílý, tento materiál ovlivní celkový vzhled a měl by pasovat do konceptu, který jste pro okolí domu zvolili.

Jde jej ale směle použít jak ve velmi prostých venkovských, tak i v moderně pojatých předzahrádkách a dvorcích. Pokud chcete, aby kačírek splynul s okolím a působil přirozeně, volte materiál, který je místní a objevuje se nejen v okolní krajině, ale i u vás na zahradě.

V moderních, velmi ornamentálních a kontrastních pojetích můžete využít různých kombinací kamene, který je sám o sobě krásným materiálem. Pohrát si můžete s různými frakcemi i vypíchnutím materiálu v podobě větších solitérních balvanů, které budou do barvy nebo naopak s kačírkem kontrastovat.

Jak položit kačírek?

Aby se různé barvy či frakce nemísily, používá se k rozdělení terénu dlažby, obrubníků i lemů záhonů, které udrží kačírek na místě jen tenkou a nevýraznou přepážkou, která udrží kámen na určeném místě.

Z kačírku je možné budovat na zahradě také suchá koryta nebo suché potoky, které mohou být nejen funkčním sběrníkem dešťovky, ale také vizuálním prvkem připomínající vyschlé potoční koryto.

Kačírek lze položit rovnou na původní zeleně zbavený záhon, ale hodí se také vyložit prostor geotextilií či fólií. Ta nebude pod vrstvou kamenů vidět a zabrání prorůstání plevelů. Přitom je možné snadno ji rozrušit a na zvoleném místě zasadit rostlinu, pokud se rozhodnete oživit místo zelení.

Před položením kačírku se doporučuje zbavit horních 5 cm půdy, protože kačírkem tuto vrstvu nahradíte, a tak se dostanete na stejnou úroveň jako před pokládkou.

Pokud se snažíte zvednout úroveň a plochu máte ohraničenou dostatečně vysokým klasickým nebo neviditelným obrubníkem, můžete vrstvit kačírek rovnou bez vykopávání.

Zdroje: primainspirace.cz, nkz.cz