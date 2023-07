Jak se ve spárách natrvalo zbavit plevele: Geniální trik s pískem a lepidlem

Možná jste se také před časem rozhodli vylepšit si cestu v zahradě nebo chodníček u domu betonovou zámkovou dlažbou. Krásná ozdoba ale potřebuje v dalších letech také náležitou péči, bez níž bychom se brzy dočkali velkého zklamání. Jak na to, aby byla dlažba kolem vašeho domu stále jako nová a mohli jste se jí chlubit sousedům i známým? Pár dobrých rad se hodí vždycky.

Známe to všichni: plevel je všemocný a hlavně všudypřítomný. Tak by byl spíš zázrak, kdyby se vyhnul právě spárám v zámkové dlažbě. Stejně tak si určitě nepřejeme místo krásně upravené cesty chodit po nevzhledných bocháncích mechu, které mají neuvěřitelnou schopnost uchytit se i na těch nejméně očekávatelných místech. A pak je tady také člověk a jeho působení. Tu a tam se něco vylije nebo upadne, škodu mohou nadělat také auta, která zde třeba parkujeme, a malé neštěstí je na světě. Co s tím, aby byla dlažba zase jako nová?

Od největších rostlin po skvrny

Pokud si pořídíme betonovou zámkovou dlažbu, musíme počítat s tím, že se jí budeme muset každoročně věnovat. Co je právě potřeba poznáme sami. Jakmile začne prorůstat plevel, objeví se mech nebo skvrny, jež rozhodně na dlažbě žádnou ozdobu nedělají, je na čase vyrazit do boje. Vezměme to od plevelu, ideálně v rukavicích, protože tohle bez práce nepůjde. Jestliže zatím jen tu a tam vyrůstají opravdu maličké rostlinky, bude nejlepší pustit se do ruční práce. Platí, že jediný plevel, který se znovu nemůže objevit, je ten, který se podaří odstranit i s kořínkem. Proto se budeme snažit s pomocí jednoduchého zahradnického nářadí a hlavně vlastní houževnatosti vytrhnout každou travičku, která by se mohla brzy rozrůst.

Zejména v letních měsících dlažba vyžaduje pravidelnou údržbu. Zdroj: Shutterstock

Chemie nebo rady babiček

Pokud jsme na tuhle práci dlouho nemohli najít čas a plevel už se v dlažbě zabydlel, je na čase použít některou z metod, jež nám práci usnadní. Na trhu je v současné době velké množství nejrůznější k životnímu prostředí šetrných přípravků na hubení plevele, které spolehlivě zničí jeho zelené části i kořenový systém. Přesvědčte se ale, že jde o přípravek, vhodný právě pro použití na zámkové dlažbě. Stejně bezpečně a spolehlivě ostatně zafunguje také obyčejná téměř vroucí voda.

Na mech raději ohleduplné přípravky

Plevel je pryč a zámková dlažba se stále zelená? Pak je patrně na vině mech, ale i s tím si samozřejmě poradíme. I když je možné jej odstranit mechanicky, riskujeme v takovém případě jeho poměrně brzký návrat. Proto tentokrát raději skutečně sáhneme po účinném a šetrném chemickém prostředku. Stejně jako u herbicidů, i v tomto sortimentu je velký výběr a v obchodě jistě každému rádi poradí. Jen je poté třeba dávat dobrý pozor na správné dávkování a ředění koupeného koncentrátu. Jakmile bude mech pryč, přichází čas na důkladnou očistu dlažby. I to má svoje pravidla.

Pozor na wapku

Jednou z jednoduchých metod je použití takzvané wapky, tedy přístroje, který působí vysokým tlakem vody. Je to způsob poměrně rychlý a spolehlivý, ale pro betonovou dlažbu rozhodně podle odborníků vhodná není. Zmiňovaný tlak vody totiž odstraní nejen skvrny a další nečistoty, ale může vymýt také uvolněné kousky dlažby i písek ve spárách. Ten je potřeba v případě nutnosti doplnit a důkladně utěsnit. Jeho vymytím dochází k porušení celé cesty a její životnost se snižuje až o celé roky. Daleko lepší je tedy sice pomalejší, ale zato ohleduplnější čištění za pomoci kartáče nebo hrubého koštěte a mýdlového roztoku. I když to bude stát víc práce i času, stojí to za to.

Impregnace pomůže

Čištění zámkové dlažby je nutností, ale můžeme si tuto práci usnadnit impregnací. Pokud po položení cesty nebo alespoň později po jejím důkladném vyčištění použijeme nátěr impregnací, zacelí se drobné trhliny a nerovnosti na povrchu dlaždic. Tím znesnadníme nečistotám i případným rostlinám či mechu uchycení na místech, která chceme mít čistá. Pokud bude dlažba takto ošetřena, nebude ani tolik podléhat přírodním vlivům, dokonce ani zmiňovaná wapka by jí neměla tolik ublížit.

Spáry mezi cihlami utěsní písek či drobný šťerk Zdroj: Shutterstock.com / Aleksandr Ryabov

Trik s pískem a lepidlem

Dobrou volbou je použití smesi písku s lepidlem, které utěsní veškeré spáry a dlažba bude prakticky nezničitelná.

Nejprve pečlivě vyčistěte spáry dlažby od veškerého povrchového plevele a nečistot. Použijte tvrdý kartáč nebo škrabku, abyste odstranili všechny zbytky zeminy ve spárách.

Připravte směs lepidla a písku, kterou budete aplikovat na spáry. Je dobré začít s přibližně stejným poměrem lepidla a písku a postupně přidávat potřebné množství jednoho z komponentů, dokud nedosáhnete požadované konzistence. Je důležité dobře promíchat lepidlo s pískem, tak abyste získali homogenní směs.

Naneste směs lepidla a písku na vyčištěné spáry pomocí hladítka nebo špachtle. Směs byste měli pevně vtlačit do spár a rovnoměrně uhladit. Tím zajistíte, že plevel nebude mít snadný přístup k půdě a vlhkosti.

Pravidelně kontrolujte spáry a provádějte údržbu. Pravidelně zametávejte dlažbu a odstraňujte případný povrchový plevel.

Jaké lepidlo do směsi použít?

Cementová lepidla jsou běžně používána na spáry v dlažbě. Tato lepidla jsou smíchána s vodou a jsou silná, trvanlivá a odolná. Cementová lepidla jsou vhodná pro různé druhy dlaždic a jsou obvykle dostupná v různých barvách.

Epoxidová lepidla jsou také velmi pevná, odolná a trvanlivá. Jsou ideální pro použití ve velmi vystavených nebo zatížených oblastech, jako jsou venkovní prostory, bazény nebo kuchyně. Epoxidová lepidla jsou vodotěsná, odolná proti skvrnám a snadno se čistí. Jsou k dispozici ve velkém výběru barev.

Pryžová lepidla jsou elastická a flexibilní, což je užitečné pro spáry, které jsou vystaveny pohybu nebo vibracím. Pryžová lepidla jsou odolná proti vodě a různým povětrnostním podmínkám. Jsou vhodná pro venkovní použití.

I když je třeba udělat si chvíli času, péče o dlažbu se rozhodně vyplatí. Při důkladné a šetrné očistě můžeme její životnost prodloužit o mnoho let. A to je při cenách, které neustále stoupají, víc než dobré.

Zdroje: kaercher, chatar-chalupar, envirocleancapture