Jak vyčistit rošt, aby se leskl jako nový? Použijte kapsle do myčky a alobal

Vzhledem k přicházejícímu podzimu jsou radovánky na zahradě u konce a nastal čas zazimování. Stejně tak skončila doba grilování. Nejvíce vždy dostává zabrat samotný rošt a je potřeba dát ho do pořádku. Jak ho vyčistit a nezešílet u toho? Nesnadněji to zvládnete alobalem.

Nejvíce dostává po dobu grilování zabrat rošt, na kterém se usazují kusy jídla. Vyčistit rošt, zbavit ho zapečených kousků potravin a mnohých dalších usazenin po celé sezóně je někdy trošku nepříjemná dřina. Není však třeba kupovat speciální čisticí prostředky nebo drátěnky a absolutně se u toho vysílit. Bude vám stačit obyčejný alobal, saponát či ještě lépe kapsle do myčky.

Alobal toho umí víc, než jste si mysleli

Hliníková fólie dokáže neskutečně pomoci, stačí jen vědět, jak na to! V kuchyni je skvělým pomocníkem při vaření, pečení i grilování. Málokdo však ví, že jej lze využít i jinak a že díky svým vlastnostem dokáže skvěle usnadnit práci. Snadno díky němu vyčistíte zašlé a zčernalé šperky, nabrousíte nůžky a dokonce vám pomůže uspořit i za topení. O tom však, až někdy příště.

Hliníková fólie dokáže neskutečně pomoci, stačí jen vědět, jak na to! Zdroj: profimedia.cz

Hurá do toho a stihnete i odpočinek!

Vyjměte bezpečně rošt z grilu a pečlivě jej zabalte do alobalu. Jestli chcete být absolutně důkladní, obalte každou část mřížky zvlášť. Do vany si napusťte horkou vodu a vložte do ní 1 až 2 kapsle či tablety do myčky, které nechte dostatečně rozpustit. Do připraveného roztoku vložte obalenou mřížku a klidně si jděte minimálně na hodinu zarelaxovat. Ve vaší vaně bude totiž probíhat jistá chemická reakce mezi hliníkovou fólií a horkou vodou se saponátem, která bude pracovat za vás a ušetří vaše ruce nepříjemné dřiny. Až budete dostatečně odpočatí, jděte juknout do vany a vyjměte obalený rošt. Bude vás čekat sladká odměna, ve chvíli, kdy odstraníte alobal. Po špíně nebude ani památky. Vy už jen rošt opláchněte, vysušte hadříkem a popřípadě vyleštěte.

. Ocet, jedlá soda i šťáva z citronu si také jednoduše poradí s vaším roštem. Zdroj: profimedia.cz

Nezklame ani ocet a jedlá soda

Nejste příznivci chemie a nechcete za ni vyhazovat zbytečně peníze? Vyzkoušejte další osvědčené domácí pomocníky. Ocet, jedlá soda i šťáva z citronu si také jednoduše poradí s vaším roštem. Pastu z jedlé sody naneste na kartáč a krouživými pohyby čistěte mastnotu, která na roštu za celou grilovací sezónu ulpěla, přestože jste se o něj pravidelně starali. Poté smyjte a dočistěte vše hadrem namočeným v octu. Výsledek vás určitě nezklame.

Pomůže vám i kávová sedlina a novinový papír

Velmi účinná je také kávová sedlina. Houbičkou ji naneste na vychladlý rošt, nechte tak hodinu působit a potom opláchněte teplou vodou. Stejně tak pomůže i čerstvě uvařená káva, kterou mřížku polijete. A jeden bezva tip? Snadněji se zbavíte nečistot, pokud rošt zabalíte do novin, a to klidně přes celou noc. Nečistoty postupně změknou a následující den je bude stačit umýt za pomocí některé ze zmíněných metod. Častokrát postačí jen obyčejná mýdlová voda. Zůstalo snad ještě na roštu několik míst, která je třeba vydrhnout? Jednoduše si vytvořte kuličky z alobalu, kterými je párkrát „přejeďte“, protože to hravě zvládnou.

Práci vám výrazně usnadní i obyčejný kartáč na grily a rošty. Zdroj: profimedia.cz

Zkuste čisticí kartáč

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv způsob čištění, práci vám výrazně usnadní i obyčejný kartáč na grily a rošty. Hodí se nejen na údržbu roštu, ale také na dočištění vany na uhlí, případně na nádobu, do které stéká tuk.

