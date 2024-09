Venkovní polštáře, ať už na terase, balkóně nebo v zahradě, přinášejí pohodlí a estetiku. Nicméně, skýtají také různá nebezpečí a nástrahy, které mohou ohrozit nejen jejich vzhled, ale i naše zdraví. Abyste se těmto problémům vyhnuli, je třeba polštáře pravidelně čistit a pečlivě o ně pečovat.

Venkovní polštáře jsou vystaveny různým přírodním vlivům jako je slunce, déšť, vítr, stromy a zvířata, které je mohou poškozovat. Pravidelná údržba je tedy klíčová pro zachování jejich kvality a hygieny.

Běžné čištění by mělo probíhat minimálně jednou až dvakrát týdně. Při tomto procesu je vhodné polštáře vyklepat, vykartáčovat a vysát vysavačem, aby se odstranily hrubé nečistoty. Zvláštní pozornost je třeba věnovat švům, kde se často usazuje plíseň.

Hloubkové čištění je neméně důležité a mělo by probíhat několikrát za sezónu. Moderní venkovní polštáře mají často odnímatelné potahy, které lze vyprat v pračce. Před praním je však třeba přečíst si instrukce na štítku a zbavit potahy hrubých nečistot.

Potahy by měly být prány na jemný cyklus ve studené vodě, bez použití bělidel, která by mohla oslabit látku nebo zesvětlit barvy. Po vyprání by měly být potahy zavěšeny na šňůru a nechat je přirozeně uschnout.

Pokud praní v pračce není možné, je třeba polštáře čistit ručně. Kartáčem s měkkými štětinami se důkladně vykartáčují a vysají. Následně se připraví roztok z jedné lžíce saponátu na nádobí, 30 ml boraxu a jednoho kbelíku teplé vody.

Tímto roztokem se polštáře vydrhnou, nechají se deset minut působit a poté se důkladně opláchnou vodou z hadice. Po opláchnutí je třeba polštáře vymačkat, osušte je čistými ručníky a nechte je uschnout na slunci.

Skvrny od trávy

Skvrny od trávy mohou být odstraněny čisticím prostředkem s enzymy, které účinně rozpouštějí i odolné skvrny. Prostředek se zapracuje kartáčem s jemnými štětinami, nechá se deset minut působit a poté se opláchne čistou vodou. Teprve poté lze povlak vyprat v pračce.

Skvrny od jídla

Skvrny od jídla by měly být řešeny okamžitě. Čerstvou skvrnu je vhodné posypat solí, nechat působit pět až deset minut a poté umýt teplou vodou s mýdlem. Pokud skvrna nezmizí, postup se opakuje, případně se použije čisticí prostředek s enzymy.

Mastné skvrny

Olejové skvrny od opalovacích krémů se čistí silným tekutým pracím prostředkem smíchaným s vodou. Po nanesení na skvrnu a zapracování kartáčem se nechá působit alespoň třicet minut a poté se povlak vypere.

Čerstvé mastné skvrny lze také posypat kukuřičným škrobem nebo sodou, vetřít do skvrny a po patnácti minutách seškrábnout plastovým nožem nebo pravítkem. Povrch se opláchne vodou a postup se opakuje, dokud skvrna nezmizí.

Ptačí trus

Ptačí trus je nejlépe odstranit po zaschnutí, aby se lépe seškrábl plastovým nožem nebo pravítkem. Poté se na skvrnu nanese silný tekutý prací prostředek smíchaný s teplou vodou, případně čisticí prostředek s enzymy. Po deseti minutách působení se místo opláchne čistou vodou. Pokud trus zanechal tmavou skvrnu, použije se trochu kyslíkového bělidla.

Smůla

Stromová míza se velmi těžko odstraňuje. Lze na ni zkusit dezinfekci na ruce s vysokým obsahem alkoholu, kterou se vetře do skvrny a nechá působit dvě až pět minut. Poté se místo omyje čistou vodou a otře suchým hadříkem. Proces se opakuje, dokud skvrna nezmizí.

Plísně

Plísně jsou živým organismem, který požírá vlákna a poškozuje celý polštář. Plísně se nikdy nezbavujte v uzavřených prostorách, ale jen venku. Polštář důkladně vykartáčujte, abyste ho zbavili co největšího množství plísní. K čištění použijte 30 ml boraxu smíchaného se 120 ml teplé vody, které vetřete do místa plísní houbou nebo hadrem.

Nechte působit několik hodin a poté polštáře důkladně opláchněte. Další možností je použít pastu z citronové šťávy smíchané se solí nebo směs 60 ml tekutého pracího prostředku, tří lžiček bílého octa a 3,7 litru teplé vody. Po jakémkoli způsobu čištění nezapomeňte polštáře opláchnout a dát je uschnout na slunce.

Dodržování těchto kroků a pravidelná péče o venkovní polštáře zajistí nejen jejich dlouhou životnost, ale i zdravé a pohodlné posezení na vaší terase, balkóně nebo v zahradě. Venkovní polštáře mohou být krásným a komfortním doplňkem vašeho exteriéru, pokud jim věnujete potřebnou pozornost a péči.

