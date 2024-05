Zasadili jste nedávno mladé stromky a najednou sledujete, jak začínají chřadnout, až zcela odejdou. Takovou podívanou nikdo nechce na své zahradě pozorovat. Příčinou totiž mohou být hryzci, kteří dokáží zlikvidovat také celou úrodu zeleniny. Pusťme se s nimi do boje.

Hryzec není žádné malé a nepostřehnutelné zvíře. Délka jeho těla může dosahovat i více než dvaceti centimetrů a připočteme-li jiště deset centimetrů ocasu, jde o poměrně mohutného tvora, jehož hmotnost se pohybuje v průměru kolem 200 gramů.

Jakmile vyleze z nory, určitě jej nepřehlédnete. Navíc žijí ve skupinách, dokonce i velmi početných, čímž se jejich záškodnická činnost jen násobí. Co tedy musíme (nebo můžeme) udělat, když hryzce nebo následky jeho aktivity na zahradě najdeme? Hlavní je zasáhnout včas, tedy co nejrychleji – v ideálním případě takovému stavu samozřejmě předejít.

Jak na hlodavce na zahradě? Podívejte se na video na youtube od Protect Garden CZ:

Zdroj: Youtube

Co všechno zlikviduje?

Jak přesvědčit hryzce, že naše zahrada není místem, kde se mu bude dobře dařit? V první řadě bychom si měli uvědomit, co ke svému spokojenému životu potřebuje, a to je samozřejmě dostatek snadno dostupné potravy.

Tito hlodavci se živí jak úrodou zeleniny, tak ale okusují jakékoliv další podzemní části rostlin, tedy i kořeny stromků. Ty mladé, vysazené teprve před několika lety, dokáží svojí činnosti zcela zahubit. Proto jim musíme přístup ke kořenovému balu i ostatním plodinám co nejvíce znepříjemnit.

Můžeme ale také s úspěchem využít některé rostliny, které hryzci jednoduše nesnášejí, případně je opít lihem.

Opijte hryzce

K vypuzení hryzce z jeho nory mnohdy postačí jediný panák lihu pro potravinářské účely. Pokud nemáte doma čistý líh, a srdce vám dovolí rozloučit se s lokem slivovice nebo podobného nápoje, můžete jej využít stejným způsobem. Do vstupu do nory zkrátka vylijte malou skleničku a uvidíte, jak rychle se budou hryzci stěhovat někam jinam, kde není cítit alkohol.

close info Adrian_am13 / Shutterstock zoom_in Česnek hryzce celkem spolehlivě vyžene

Použijte česnek nebo mátu

Stejně tak nesnáší zápach česneku. Ten můžeme přímo nadrcený naředit vodou a nalít do nory. Jako prevenci můžeme na různých místech zahrady česnek také vysadit, budou stačit klidně dvě rostliny vedle sebe v každém rohu záhonu.

Podobnou službu udělá také máta peprná, jejíž větvičky můžeme pro zvýšení účinku vkládat do nory. I když ji hryzec odstraní, její intenzivní aroma zůstává po dlouhou dobu a hlodavec bude vážně uvažovat o změně teritoria.

Můžete použít i mechanické zábrany

Hryzci se ke své potravě dostávají pod zemí, máme tedy možnost postavit jim do cesty účinné zábrany. Ty můžeme vyrobit například z hustého králíkářského pletiva, které umístíme “na dno” záhonu, případně z něj vytvoříme jakýsi koš, který vložíme do jámy vyhloubené pro výsadbu stromku.

Teprve do něj následně založíme ten správný materiál pro samotné usazení stromku. Hryzci se pletivem prokousávat nebudou, stejně jako je nebudou překonávat ve chvíli, kdy jím bude podložen například záhon mrkve.

Jde sice o poměrně pracnou metodu ochrany zahrady, ale v případě přemnožených hryzců se vyplatí.

Nedopřávejte jim klid

Nebudete-li chtít provádět takové zásady do zahrady, je možné zkusit se spolehnout na méně invazivní řešení. Hryzci totiž nesnáší nepříjemný hluk, který proniká do jejich nor. Proto můžeme zkusit využít principu přenosu zvuku materiálem, tedy pod zemí.

Bude stačit do země zarazit kovovou trubku, třeba starou část plotu. Na její horní část pak připevníme předměty, které se mohou pohybovat působením větru a narážet do trubky tak, aby vytvářely zvuky. Mohou to být mušličky z dovolené, zavěšené na lanku, ale využít můžeme i větrník, který bude kov rozechvívat.

Jistě každý vymyslí spoustu dalších řešení, včetně odpuzovačů hlodavců, které se dají koupit v obchodu. Prvně jmenované řešení ale samozřejmě ušetří spoustu peněz. Hryzec, kterému budeme dlouhodobě znepříjemňovat život, se raději poohlédne po jiném pozemku.

Na jed si dejte velký pozor

Jednou z možných variant likvidace hryzců jsou také jedovaté návnady nebo pasti, jejich využití ale může ohrozit domácí zvířata, nebo dokonce malé děti, proto s jejich nákupem raději počkejme až na dobu, kdy nebude jiné řešení.

Pokud zvolíte past, pak je dobré jako návnadu do ní využít opravdové lahůdky, kterým hryzec neodolá. Jde například o jablka, šťavnatou mrkev, kousek zelného košťálu nebo třeba kedlubny. Nezbývá, než popřát hodně štěstí do boje s poměrně inteligentním hlodavcem!

Zdroje: www.krejsashop.cz, www.ceskestavby.cz, www.nkz.cz