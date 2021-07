Na klíšťata na zahradě musíte zaútočit jako první. Tento postřik je vypudí

Výskyt klíšťat nás straší každé léto. Klíště samotné není žádná pohroma, ale nemoci, které přenáší už ano. Většinou se před vycházkami do přírody a při pobytu v zahradě chráníme repelenty, ale je to všechno, co můžeme udělat? Lze vyhnat klíšťata ze zahrady nadobro?

Myslíte si, že znáte klíšťata?

Věděli jste, že klíšťata jsou parazité, kteří během svého života vystřídají několik hostitelů? Samičky jsou větší než samci a do půdy nakladou jeden až tři tisíce vajíček. Bez potravy dokáží přežít i déle než jeden rok. Jejich hostiteli se stáváme i my, ale před námi to byla drobná zvířata žijící v lese či na lukách. Není to klíště, co způsobuje onemocnění. Je pouhým přenašečem nemocí, jimiž se nakazilo u zvířat, na nichž se přisálo. Klíšťovou encefalitidu, lymskou boreliózu nebo méně známou ehrlichiózu, jejíž výskyt je obvyklý ve Spojených státech.

Klíšťata se vyskytují po celém území Evropy a ještě dál. Zdroj: Shutterstock.com / Erik Karits

Výskyt klíšťat

Klíšťata jsou rozšířená po celé Evropě až na blízký východ a do některých oblastí severní Afriky. Obývají vlhčí oblasti a typicky se vyskytují v travním porostu vyšším než dvacet centimetrů. Proto, sekáte-li trávu na zahradě, výška trávy přímo souvisí s výskytem klíšťat ve vaší zahradě. Tedy to platí v našich podmínkách. V severní Africe žijí klíšťata i v obydlené části pouště a vlhkost nebo tráva jejich výskyt nijak neovlivňují.

Jak vyhnat klíšťata z šatů

Dalším důležitým a obecně nejužívanějším způsobem je odpuzení klíšťat pomocí repelentů. Ty průmyslově vyráběné obsahují pesticid diethyltoluamid, používaný už během války ve Vietnamu americkými vojáky. Tato látka účinně odpuzuje komáry i klíšťata. Poslední dobou se ale také objevují recepty na podomácku vyráběné repelenty obsahující množství aromatických látek a koření. I když takové receptury nebyly vědecky podloženy, uživatelé si jejich používání pochvalují z různých důvodů. Také sami dobře poznáte, zda i podomácku vyrobený přípravek klíšťata odpudil nebo ne. Ať už používáte jakékoli přípravky, nejdůležitější je preventivní vizuální prohlídka pokožky celého těla, a to především u dětí, které by mohly klíště rozškrábat nebo jinak neopatrně odstranit.

Vyžeňte encefalitidu z těla

Klíšťová encefalitida je velmi závažné onemocnění přenášené klíšťaty, ale existuje na něj očkování. Zajímavé je, že v ČR je tento způsob prevence proti onemocnění minimálně využívaný. Zatímco sousední Rakousko se chlubí velmi vysokou proočkovaností populace, která činní zhruba 80 %, Češi se nechávají očkovat jen velmi málo. Až 60 % Čechů, se podle průzkumu z roku 2015, necítilo být ohroženo. Ačkoli je výskyt infikovaných klíšťat v obou zemích totožný, ročně onemocní klíšťovou encefalitidou jen několik desítek Rakušanů, ale u nás jsou to stovky nemocných. Jelikož očkování probíhá pouze v chladném období, kdy nejsou klíšťata aktivní, na rozmyšlení máte zhruba asi půl roku. Očkování je nutné dvěma dávkami, a poté každých 3 až 5 let.

Klíšťatům se můžeme bránit několika způsoby. Zdroj: Shutterstock.com / Erik Karits

Jak vyhnat klíšťata ze zahrady?

Možná ještě nevíte, že i velké plochy zahrady je možné postřiky ošetřit. Postřiků je poměrně velké množství. A na internetu se dočtete detailně o jejich složení i způsobu použití. Tyto postřiky vhodné pro trávníky, keře a další plochy na zahradě jsou účinné několik týdnů, a tak dokáží pokrýt celou sezónu a vyhnat klíšťat mimo užitné plochy které v letním období intenzivně využívá celá rodina, včetně domácích mazlíčků. První postřik se provádí na jaře od dubna do poloviny června a druhý v září. Nejen že se zbavíte klíšťat, ale vyženete i komáry.

Samozřejmě, existuje i řada domácích receptů na postřik trávníkových ploch proti klíšťatům. Můžete vyzkoušet česnekový macerát. Několik stroužků nakrájeného česneku nechejte 24 hodin louhovat ve vodě. Macerátem systematicky postříkejte trávník a zahradu. Takový postřik je potřeba často opakovat. Ideálně po každém silnějším dešti, zato je ale jednoduchý a nic nestojí.