Jak vyhnat kosy a další otravné ptáky. Triky, které skutečně fungují

Straky, kosi, špačci i bůh ví jací jiní opeřenci, v době letní úrody, sklidí vaši zahradu v okamžiku. Možná je to jen pocit, ale čím je úroda skromnější, o to více o ni musíme s ptáky bojovat. Pokud je všeho dost, ptáci si zobnou, my také a nijak zvlášť jeden druhému na zahradě nepřekážíme. Někdy ale zůstane jen jediný angrešt, borůvkový keř nebo obsypaná třešeň, kterých se nechceme vzdát. A pak nezbývá než popřemýšlet, jak vyhnat ptáky ze zahrady?!

Ptáci neznají hranic

Ptáci jsou plaší jen když se pohybujeme v okolí domu a na zahradě. Jen co se schováme dovnitř, vyrazí na lov a spořádají všechno sladké a šťavnaté ovoce, na které přijdou. Ti, kteří žijí v těsné blízkost nebo přímo hnízdí někde na naší zahradě, si ale na společnost velice rychle zvyknou, což může působit až drze a agresivně. I když v některých státech EU není zakázané ptáky střílet, nejde o přemnoženou škodnou, ale obyvatele přírody, kteří jen nedbají hranic našeho pozemku. Raději zkuste ochránit zahradu těmito způsoby.

Ptáci poškozují naklováním jablka, hrušky i třešně. Zdroj: HASPhotos / Shutterstock.com

Zahradu ochrání před ptáky síť

Sítě jsou nejjednodušší ochranou vaší sklizně. Záleží na tom, jak velké potřebujete a jak je umístíte. U vzrostlých stromů může být jejich zakrytí technický oříšek, ale námaha se vyplatí. Ptáci sice na strom dosednou, ale jsou schopni sezobnout jen plody na úplném konci větví a vše ostatní v koruně zůstane nedotčené. Rozhodně se dá doporučit i zakrytí drobnějších stromků a keřů pomocí staré záclony. Ta má ještě menší dírky, než je tomu u klasických sítí, takže pamatujte, že nepropustí ani tolik sluníčka. Proto je vhodné záclonu občas odstranit a nechat ovoce na slunci pěkně vybarvit a zesládnout během poledne, kdy se pohybujete na zahradě a ptáci se bojí přijít blíž. Toto je ovšem možné jen pokud jde o nízký keř. Sítě jsou vhodné i na ochranu záhonů. Ideálně je můžete přehodit přes již instalovanou půl kruhovou konstrukci z pletiva nebo ohnutých kovových prutů.

Nasyťte ptáky, nebudou devastovat zahradu

Zahradníci si také pochvalují zcela opačný přístup k boji s ptáky hodujícími v zahradě. Kolem, případně za plotem zahrady, instalují krmítka. Představa je taková, že sytý kos nebo špaček už po ovoci nepůjde. Něco na tom asi bude, ale určitě také záleží na počtu takových strávníků, a jestli se ještě taková ochrana sklizně vyplatí.

Nasyťte ptáky, nebudou devastovat zahradu Zdroj: autor kipgodi / Shutterstock.com

Nekrmte ptáky odpadky

Zbavte se odpadu na zahradě. Straky a jiní ptáci také nepohrdnou zbytky, jež naleznou v odpadkovém koši nebo popelnici. Rozhodně je udržujte v čistotě a zavřené. Mějte ale na mysli, že právě straky, jsou známé svojí inteligencí a schopností pochopit a využít různých principů, které odkoukaly. Pokud najdete koš otevřený a věci vytahané ven, ujistěte se příště, že straky víko nedokážou zvednout.

Ptačí rozhlas

Takové ptačí rádio není vůbec špatný nápad. Nehyzdí vzhledem a neruší ani nás během pobytu na zahradě, a kdyby ano, lze vypnout. Prozpěvování jiných dravých ptáků je mnohem účinnější než různé ptačí plašiče ve formě zavěšených CD a atrap dravců, na které si všichni ptáci časem zvyknou. Plašiče ptáků se zvuky dravců mívají dvojí spouštění, a to časové anebo za použití senzoru pohybu. Zahradníci tento systém považují za velmi účinný a nejméně pracný. A to už stojí za to zvážit!