Škůdci dobře poznají, kde jim pšenka nepokvete. Díky aromatickým repelentním rostlinám si to alespoň myslí a v tom je ten trik. Naučte se používat různé kombinace zeleně a vyžeňte škůdce ze zahrady pomocí květin a bylinek.

Jak čelit škůdcům na zahradě bez chemie?

Rok co rok vás, respektive vaši zeleň trápí na zahradě škůdci? A umíte se jim postavit? Domluvou to s nimi asi nepůjde, i když přirozená obrana pomocí repelentních rostlin je vlastně taková nejdiplomatičtější cesta, jak je odradit od návštěvy právě vašich záhonů. Pokud také patříte mezi ty, kteří se snaží použití chemie vyvarovat, pak by se vám právě toto mohlo líbit.

Docela přírodní a také účinný prostředek proti škůdcům všeho druhu můžete vyrobit snadno doma. Jak na to vám poradí tento příspěvek z YouTube kanálu eChaluparka.

Zdroj: Youtube

Repelentní zeleň proti škůdcům

Každý rok zahrádkáře, malé farmáře i velké zemědělské závody trápí nějací škůdci. Problému se každý staví jak může, a kromě průmyslových postřiků, které však rozhodně nepředstavují jen zlo a nešetrný přístup k ekosystému, je možné používat také zcela přírodní prostředky, které škůdce odpuzují. Tyto schopnosti mají v určité míře i některé rostliny, které se po generace vysazují do krajů záhonů, k plotům zahrad i jako doprovodná výsadba přímo mezi pěstované plodiny. Všimli jste si někdy toho, že mají zahrádkáři v záhonech se zeleninou různé kytky? Už tušíte, k čemu je tento mišmaš dobrý?

Jsou to především voňavé okrasné květiny, ale také bylinky, případné různé jiné plodiny, které jsou charakteristické silným aroma odpuzujícím některé škůdce. Například zmiňovaný česnek, ze kterého je možné vyrobit také postřik na škůdce, brouky a další hmyz, odrazuje už svojí přítomností na záhonu. Podobně fungují také další cibuloviny čili cibule, šalotky, pór nebo pažitka.

Protože různé druhy zeleně odpuzují konkrétní hmyz, a i to je jeden z důvodů, proč někteří praktikují na záhonech doprovodnou výsadbu. Ta mimojiné nabízí ochranu před škůdci vhodnou kombinací rostlin. U nás na záhonech si můžete všimnout například afrikánů, výjimečně měsíčků nebo pryšců. Proč se do záhonů vysazují a které další rostliny se mohou hodit?

close info Profimedia zoom_in Doprovodná výsadba může působit zvláštně, ale sesazení má smysl.

Které rostliny vyženou škůdce ze zahrady?

Pryšec skočcový je poněkud nenápadná a nijak zvlášť zdobná rostlina, která se do záhonů sází proti krtkům. Rostlina je jedovatá, a to kompletně celá včetně kořenů, takže je skutečně možné, že se jí krtci či hraboši vyhnou.

Krásenka zpeřená a měsíček lékařský jsou zajímavé tím, že do zahrad přitahují pestřenky. Jsou to vosičky, které se živí housenkami, a tak krásenka a měsíček nepřímo pomáhají likvidaci žravých housenek ve vaší zahradě. Pestřenky nepohrdnou ani mšicemi, a navíc přispívají i k opylování.

Macešky odpuzují mravence. Pamatujte ale, že mravenců se nelze zbavit. Můžete je jen vytlačit z různých stanovišť a ideálně z míst, kde se daří mšicím nebo vlnatkám.

Kopr také láká do zahrady hmyz a v jeho případě jde o slunéčka sedmitečná. Berušky jsou dravci, kteří likvidují mšice i svilušky, a tedy rozhodně pomocníci na vaší straně v boji proti škůdcům. Navíc kopr obsahuje i látky s antimykotickými látkami, které mohou zabránit šíření plísní a houbových onemocnění.

Aromatické bylinky jako levandule, rozmarýn a šalvěj odpuzují hmyz i některá zvířata. V otevřených zahradách v blízkosti lesních porostů se těmto bylinám a jejich okolí vyhýbá i vysoká zvěř. V našich podmínkách jsou to nejčastěji srnky, které se především v zimních měsících snáze dostávají i za ploty. Z říše hmyzu tyto bylinky odpuzují slimáky, plzáky a také klíšťata.

Aromatické cibuloviny jako česnek, pórek, cibule, ale i pažitka se nemají kombinovat s luštěninami, ale jinak jsou vhodné téměř k jakékoli jiné zeleni. Osvědčily se především vedle jahodníků a maliníků.

Aksamitníky čili afrikány nemají nijak lákavou vůni ani pro nás, navíc ale vadí také mšicím i mravencům.

