Jak vyhnat škvory ze zahrady: Je to vůbec dobře? Může vám ublížit v uchu?

Škvor je nehezký hmyz, který nás trochu děsí. Patří ale k užitečnému hmyzu, protože se rádi krmí mšicemi a sviluškami. I přesto je chcete škvory ze zahrady vyhnat? Je to na vás.

Zdroje: homezin.cz, www.bydlimekvalitne.cz

Škvor obecný má 1-2 centimetry a i takto malý vzrůst stačí na to, aby nás strašil. Na zadnici má typické kleště, kterým se říká klíšťky (samička je má menší než samec). V Česku se vyskytuje snad všude. Na loukách, v lesích, i v našich domovech. Je to všežravec, který přes den nevytáhne paty z úkrytu, ale jakmile nastane noc, je akční až moc. Dožívají se cca 1,5 roku.

Víte, že škvor létá?

Ano, létá, ale prý jen výjimečně, protože jsou na létání trochu kopyta, tak to asi moc často riskovat nechtějí.

Super matky

Škvoří samičky jsou matky jak se sluší a patří, o své dětičky se pečlivě starají. V podzemním hnízdě nakladou až 50 vajíček, které neustále olizují a převalují, aby zachovaly správnou vlhkost, protože by jim vajíčka mohla začít plesnivět nebo naopak vysychat. Matka někdy v hnízdě zahyne a poslouží tak svým potomkům jako hodnotná potrava.

Škvor obecný má 1-2 centimetry a i takto malý vzrůst stačí na to, aby nás strašil Zdroj: Sendo Serra / Shutterstock.com

Výroba pastí na škvory

Noviny – máte po ruce staré noviny? Srolujte je a před západem slunce položte poblíž největšího výskytu škvorů (pravděpodobně ke stonkům rostlin). Škvory ráno vysypte do kyblíku s vodou nebo je odneste daleko pryč od vašeho domova. Pokud nenajdete doma noviny, dá se k tomuto účelu použít kus zahradní hadice.

Plechovka – do mělké plechovky (například od tuňáka) nalijte zhruba 1,5 cm oleje a umístěte na zahradu. Olej naláká škvory dovnitř a mají smůlu, ven už se nedostanou.

Mech a květináč – květináč naplňte vlhkým mechem a na večer ho umístěte na místo, kde se nejvíce škvoři zdržují. V dopoledních hodinách buď škvory přestěhujte, nebo zlikvidujte.

Navrtaná polínka – do polínek dlouhých cca 20cm vyvrtejte dírky a položte po zahradě. Pokud máte slepice, každé dopoledne vyklepejte polínka před kurníkem, po škvorech se jen zapráší.

Přirozený nepřítel – je pro škvory pták, žába, ještěrka, ale i vosa nebo pavouk. Sezvěte tyto živočichy na zahradu a bude po škvorech.

Krabice od bot – do krabice udělejte v blízkosti země pár dírek a dovnitř nastražte ovesné vločky nebo otruby, zavřete víko a nechte past poblíž domova. Až se nasnídáte, udělejte s krabicí to, co v ostatních případech, viz výše.

Insekticidy – vhodný přípravek proti škvorům nastříkejte kolem základů domu, postříkejte i mulčovací kůru na záhonech. Se sprejem byste měli vyrazit navečer.

Klíšťky používá k souboji mezi samci – samozřejmě o samičku Zdroj: Vinicius R. Souza / Shutterstock.com

Jak je to s tím škvorem v uchu?!

Dlouhá léta má škvor nálepku likvidátora ušních bubínků. Jistě si na tyto báchorky pamatujete z dětství. Ve skutečnosti nám škvor nemůže nijak ublížit. Klíšťky používá k souboji mezi samci – samozřejmě o samičku, ale i o teritorium a potravu.