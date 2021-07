Jak vyhnat sršně ze zahrady: Zkuste být jako vosy. Jednoduchá vychytávka funguje

Sršní hnízdo v blízkosti domova není nic moc příjemného. Zlikvidovat ho jen tak nemůžete, zákon to zakazuje. V dnešním článku se budeme zabývat tím, jakým způsobem lze podpořit odstěhování těchto nezvaných hostů.

Sršeň je pro mnohé z nás takový létající bubák. Rozhodně budí respekt svou velikostí. Ale málokdo tuší, že sršeň má mnohem slabší jed než včela či vosa. Ale to její bodnutí je přímo pekelné!

Hnízdo sršní

Hnízdo těchto obrů má oválný tvar a je tvořené směsí slin a starého dřeva. Nejčastěji si ho staví v dutinách stromů. Někdy se zatoulají i pod střechu domů, stodol a chalup. Hnízdo má po čase několik poschodí, v průměru pět. Plně rozvinuté čítá až 1700 členů. Průměrné hnízdo je ale podstatně menší, má přibližně 190 dělnic. Na podzim společenství vymírá. Oplodněná královna, která přežívá, odlétá z hnízda hledat vhodné místo na přezimování. Samice hibernují většinou pohromadě v tlejícím dřevě nebo v dutinách.

Sršně vás nenapadnou jen tak z nudy

V případě, že vám hnízdo na zahradě nijak nevadí, nechte ho být. Je totiž velmi prospěšné! Sršni požírají značné množství much, vos a můr. A budete se divit! Opravdu je redukují takovým stylem, že to pocítíte. Jestli se nebudete motat v blízkosti hnízda, nebudou si vás všímat. Jejich chování je docela mírumilovné, nenapadnou vás jen tak z nudy. Chápu, že je těžké zůstat v klidu, pokud si tento bzučící stroj přiletí prostudovat vaší nohu, ale snažte se zatnout zuby a vydržet to. Když se budete chovat jako při útoku mimozemšťanů, koledujete si o pigáro.

Je logické, pokud jste alergik (nebo někdo z vaší rodiny) nebo je hnízdo v těsné blízkosti obydlí, že se sršního domečku budete chtít zbavit. Jak jsem psala na začátku – hnízdo nelze jen tak zlikvidovat, sršni jsou chráněny zákonem. Můžete si pozvat domů deratizátora, který vám hnízdo odborně odstraní. Připravte si okolo 2 tisíc korun.

Spoléháte na hasiče? Nespoléhejte. Ti zajišťují hnízda pouze na veřejných prostranstvích.

Zkuste babské rady

Nechcete dávat takové peníze za likvidaci a místo toho si chcete koupit raději něco na sebe nebo zaplatit složenku? Dvojka se hodí, to je fakt! Než tedy z kapsy vyndáte peníze odborníkovi, zkuste některé babské rady:

Ocet – ten je snad na všechno! Ocet sršním smrdí, pokuste se je jím odpudit.

Citron – palte vonné svíčky s citronem nebo nastrouhejte citronovou kůru do mističky a umístěte do blízkosti hnízda. Prý pomáhá do kůry ještě přidat chilli a rozdrcený hřebíček.

Napodobenina vosího hnízda

Pokud už jste zainvestovali do odstranění hnízda a nechcete, aby se k vám opět „holky jedny ušatý“ nastěhovaly, kupte si napodobeninu vosích hnízd. Není to velká investice. Sršni si budou myslet, že už je na zahradě obsazeno a poletí hledat domov jinam. Docela vychytávka, co?

Jestli vám hnízdo nevadí a počkáte s likvidací do podzimu, bude to ideální. Hnízdo na podzim zaniká, tak ho poté můžete směle sundat. Nejlépe místo vydezinfikujte a utěsněte díry. Je sice málo pravděpodobné, že by se zase po zimě vrátila královna na to samé místo, ale náhoda je blbec!