Otravné vosy na zahradě: Seznam osvědčených metod, jak se jich jednoduše zbavit

Vosy patří k tomu nejotravnějšímu hmyzu, který se během léta venku vyskytuje. Takové vosí bodnutí dokáže spolehlivě zničit atmosféru nejen na dětské oslavě, ale také během grilování s přáteli. Nejlepší je proto zabezpečit váš pozemek tak, aby se mu vosy vyhnuly obloukem. Jak to udělat?

Ze všeho polétavého hmyzu jsou vosy společně s komáry snad těmi nejméně vítanými hosty naší zahrady. Jsou poměrně dost otravné, umí být agresivní a při štípnutí způsobují velkou bolest. Kromě bolesti ale mohou být pořádně nebezpečné a v některých případech i život ohrožující pro alergiky. Vyplatí se proto vsadit na několik osvědčených metod, díky kterým se pro vosy stane váš pozemek nepřátelským územím a ony se mu vyhnout.

Jak se zbavit vos

Vosy jsou přitahovány jídlem a také nejrůznějšími vůněmi a pachy. Když tedy například během grilování budete mít stůl plný jídla a sladkých limonád, můžete si být takřka jisti tím, že vaše pohoštění nějakou tu vosu určitě naláká. Řešení je přitom jednoduché.

Jakmile jídlo sníte, zbytky odložte do chladničky. Láhve se sladkými nápoji zavřete víčkem a sklenice s pitím překryjte táckem. Myslete přitom i na to, že vosy přitahují také odpadky. Vždy tedy dbejte na to, aby byla vaše popelnice dobře zavřená a zbytečně vosy nelákala.

Pomůže chemie i babské rady

Na trhu existuje celá řada chemických přípravků, které vosy odpuzují. Jejich pořizovací cena ale není vždy úplně nízká a také výsledek nemusí být stoprocentně zaručen. Vyplatí se proto vsadit spíše na osvědčené babské rady.

Skvěle například funguje kombinace vody, hřebíčku a česneku. Stačí svařit jeden litr vody s malou hrstí hřebíčku, nalít směs do misky a vložit do ní houbičku na nádobí. Na houbičku pak nakrájejte dva stroužky česneku a máte skvělý odpuzovač vos. Kombinace hřebíčku a česneku totiž vosám nevoní, a tak se misce vyhnou obloukem. Misku tedy umístěte poblíž místa na zahradě, kde trávíte nejvíce času. Tento odpuzovač poslouží na několik hodin i během horkého léta, neboť právě houbička zajistí, že se bude tekutina odpařovat velmi pomalu.

S vosami zatočí máta i káva

Na vosy platí i aromatická máta nebo například mátový olej. Jednoduše do pergoly umístěte aromalampu s esenciálním mátovým olejem. Mátový olej lze také nakapat na ubrousek a otřít s ním vnější rámy oken. Díky tomu zabráníte vosám v tom, aby vstoupily do vašeho domu či bytu.

Ještě účinnější je pak kávová dýmovnice. Stačí do mísy nasypat namletou kávu a jednoduše ji zapálit. Dým linoucí se z kávy vosy spolehlivě odradí od toho, aby se k vám přiblížily.

Vsadit ale můžete i na nejrůznější rostliny, které si na zahradě vypěstujete. Ty vám kromě své krásy poskytnou díky svému aroma také ochranu před vosami. Jde například o pelyněk či tymián citronový.

Past na vosy

Proti vosám lze bojovat i radikálnějším řešením, kterým jsou nejrůznější pasti. Tou nejznámější je past z plastové láhve. Stačí vzít větší PET láhev a odříznou její hrdlo. To se následně otočí vzhůru nohama a vloží zpět do zbytku láhev. Hrdlo k láhvi ještě připevněte lepící páskou a můžete ji naplnit sladkou tekutinou. Skvěle poslouží jakákoliv limonáda, anebo třeba sirup. Stačí ale i voda smíchaná s větším množství cukru. Do směsi pak přidejte i pár kapek saponátu na nádobí. Sladká vůně vosy přivábí a ony se na cestě za mlsem dostanou do láhve, ze které není úniku. Saponát jejich snahu o útěk ještě více podkopne. Nakonec se vosy utopí.