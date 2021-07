Jak vyhnat zajíce ze zahrady: Vyrobte si zaječí repelent a další užitečné triky

Vyhnat zajíce ze zahrady není nic jednoduchého. Ale už máte dost ohryzaných rostlin a zajíce chcete ze zahrady prostě vypudit. Pomůže vám například zaječí repelent.

Zdroje: living.iprima.cz, www.zahradkarum.cz

Zajíc je sice roztomilý ušák, ale na zahradě ho nikdo dobrovolně nechce. Ožírá vše, na co přijde. Žije na polích, loukách, ale někdy zabloudí hladem i do našich zahrad.

Zajíc polní

Zajíc polní se na našem území vyskytuje hojně, i když v posledních letech jeho populace klesá. Kdyby vás zajíc honil, neutekli byste mu ani náhodou, protože běhá rychlostí až přes 70km/h. Lépe se mu běhá do kopce, z kopce občas udělá pár kotrmelců. Skokan je samozřejmě také zdatný, výška jeho skoku je přes jeden metr a délka až 6 metrů. Je to samotář a obhajuje si své teritorium.

Zajíc polní se na našem území vyskytuje hojně Zdroj: Ben Whitley / Shutterstock.com

Hladový zajíc, velké škody

Když se k nám zajíc zatoulá, většinou nemá dostatek potravy ve svém biotopu. A to pak na zahradě lítá! Salát a ostatní zelenina okousaná nebo zcela sežraná. Ale on se vám zajíc nepustí pouze do zeleniny..on se s oblibou zakousne do kmenů mladých stromků a keřů.

Ochrana zahrady před zajícem

Plot nesmí mít díru, občas to zkontrolujte. Máte psa? Nejspíš máte vyhráno. Takový nebojsa zajíc zase není. Pokud teprve budete oplocovat pozemek a zajíců se obáváte (například bydlíte vedle louky nebo pole), určitě zainvestujte do betonové podezdívky, neboť když má zajíc hlad, pod plotem se podhrabe. Hlad je prostě hlad, plot ne-plot. Kmeny stromků ochraňte pletivem nebo plastovým obalem.

Máte psa? Nejspíš máte vyhráno Zdroj: TamaraLSanchez / Shutterstock.com

Když už k vám zajíc zavítal..

Pozvěte si kamaráda se psem, ať se na zahradě dostatečně proběhne. Ultrazvukový odpuzovač – vyhání z pozemku všechna zvířata. Včetně psů a koček, takže pokud domácí mazlíčky máte, tento způsob zavrhněte. Tekuté přírodní odpuzovače – používají se tak, že do nich namočíte hadry a ty posléze rozvěsíte po pozemku. Pachový ohradník v pěně – výhodou je snadná aplikace Vodní odpuzovač – ten se aktivuje pohybem vetřelce a následně na něj stříkne proud vody.

Odpuzovače jsou nezávadné jak pro zvířata, tak i pro rostliny, nemusíte se tedy o ně obávat. Při aplikaci pachových odpuzovačů používejte rukavice, zápach na ruce vydrží dost dlouhou dobu.

Nebo si zkuste vyrobit svůj vlastní odpuzovač. Můžete použít česnek, bílý pepř, vejce – pukavce, nebo si pořiďte trochu moči od větší kočky, třeba pumy nebo tygra.

Nejlepší ochrana je prevence, na to nezapomeňte.