Triky profesionálů, jak maximalizovat úrodu rajčat: Zaštipujte, hnojte, mulčujte

Na rajčatech je skvělé, že se dají sklízet průběžně celé léto. Co můžete dělat pro to, abyste jich měli co nejvíc?

Rajčata jsou prostě boží! Můžete je sníst na posezení, udělat z nich salát, pizzu, špagetovou omáčku nebo nechat zapéct. Navíc obsahují velké množství vitaminů B, C, E a jsou považovány za přírodní stimulátor imunity. Oceníte je i při opalování. Červené barvivo lykopen je totiž úžasným podpůrným prostředkem ke „kožnímu bronzu“, takže vám hezká barva vydrží až do konci sezóny. Sečteno, podtrženo, prostě bez rajčat je život chudší. Co tedy můžete dělat pro to, abyste měli letošní úrodu co největší?

Zkuste permakulturu

Během května zasaďte rajčata do půdy, na níž půl roku ležela sláma. Pokud nemáte slámu, můžete ji nahradit mulčováním – tedy tenkou vrstvou posekané trávy. Ke každé sazenici vyrobte treláž, což je 30 – 40 cm trubka, přes kterou budete k vzrůstajícím rajčatům vlévat vodu a hnojivo. Díky tomuhle „separé“ nebude v okolí rajčat vyrůstat plevel. Navíc se zbavíte i častého zalévání, protože „slámová izolace“ brání odpařování vody a rostlinka bude hezky zavlažená.

Rajčata oceníte při opalování. Červené barvivo lykopen je totiž úžasným podpůrným prostředkem ke „kožnímu bronzu“, takže vám hezká barva vydrží až do konci sezóny. Zdroj: Profimedia

Nezapomeňte na zaštipování

Máte na zahradě tyčková rajčata? Jejich úrodě pomůže, když je zaštipujete. Jak na to? Stačí, když najdete boční výhonek a výhonky v paždí a jednoduše je odlomíte. Pokud to naopak necháte tak být a zaštipování ani nezkusíte, hrozí vám že sazenička „zvlčí“. Začne obrůstat větvičkami, které jí vezmou světlo. Nakonec převáží vlhkost a rostlinka se stane terčem plísní. Tak pozor na to! Podle odborníků jsou zaštipovaná rajčata silnější a zdravější, protože neplýtvají energií na jiné výhonky a soustředí se jen na úrodu. A ta bývá o poznání bohatší.

Na zaštipovaných sazenicích rajčat bývá úroda o poznání větší. Zdroj: Profimedia

Skleníková rajčata pořádně zalijte

Všimli jste si, že u vašich skleníkových rajčat se kroutí listy? Nejde o gesto z nudy, ale o volání po vodě. Nedostatek závlahy způsobuje, že sazenice nemůže přijmout některé prvky z půdy, například vápník. Chybějící minerál pak můžete vidět na zkroucených listech. Někdy se projevuje i ve formě skvrn, které vypadají jako houbový povlak. Co s tím? Začínající pěstitelé rajčat si myslí, že jde o škůdce a řeší situaci pomocí fungicidů. Zkušenější zahradníci, ale vědí, v čem je „zakopaný pes“. Snaží se proto méně často, nicméně velmi vydatně zalévat sazenice rajčat. Vlhký skleníkový vzduch jim totiž zálivku nenahradí.

Rozjeďte to na balkoně

Nemáte zahradu? Nevadí. Domácí rajčata můžete pěstovat i na balkoně, nebo dokonce i za oknem. Jediné, co potřebují, je bezpečné místo a pravidelná zálivka. Když je horko, zalévejte je klidně i dvakrát denně, jinak stačí závlaha obden. Důležitá věc, na kterou nesmíte zapomenout při sázení rajčat, je drenáž! Díky ní má dešťová voda vždycky možnost odtéct pryč. Pokud máte trochu více místa, vsaďte spíše na keříkové odrůdy, které jsou plodnější.

Nemáte zahradu? Nevadí. Domácí rajčata můžete pěstovat i na balkoně, anebo dokonce i za oknem. Zdroj: Profimedia

Otestujte vermikompostování

Kompost je důležitou výživou pro rostliny. Dobrá zpráva je, že si ho můžete vyrobit i v bytě. Jednou z metod je vermikompostování, které spoléhá na žížaly. Jak na to? Vyrobte si kompostér (návod na jeho výrobu najdete zde) nebo si ho kupte. Zásobujte ho organickými zbytky z kuchyně, například slupkami, použitými sáčky čaje či odřezky z ovoce a zeleniny. A pak už nechte pracovat kalifornské žížaly, které jsou odbornicemi na rozklad odpadu. Výsledkem bude výživný žížalový čaj a tuhé hnojivo. Za obojí vám rajčata poděkují dvojnásobnou úrodou!

Kompost je důležitou výživou pro rostliny. Dobrá zpráva je, že si ho můžete vyrobit i v bytě. Jednou z metod je vermikompostování, které spoléhá na žížaly. Zdroj: Profimedia

Stříkejte rajčata syrovátkou

Tahle mléčná směs je plná vitaminů a funguje jako skvělé hnojivo pro rajčata (ale také okurky, zelí, růže či tykve). Vyrobíte si ji poměrně snadno: Kupte si kefír a přelijte ho přes plastové sítko. To co odkapalo, je syrovátka. Zřeďte ji vodou 1:5 a můžete ji používat jako každodenní zálivku. Uvidíte, že rajčata porostou jako o život!

Vyzrajte na škůdce

Rajčata lákají různé škůdce, například mandelinku bramborovou, mšice, třásněnky či molice. Co se molic týče, výborně na ně funguje domácí směs, kterou namícháte z rostlinného oleje a jaru (v poměru 4:1). Nakonec koncentrát ještě zřeďte vodou v poměru 1:50 a použijte jako postřik. Pokud máte naopak obavu z plísní, zalévejte sazenice jen u kořenů. Listy pak nejsou navlhlé a zbytečně nelákají nepřítele.

Molic se můžete zbavit domácí směsí namíchanou z rostlinného oleje, jaru a vody. Zdroj: Profimedia

Víte, že…

Nedávno se u amerického soudu přeli, jestli jsou rajčata ovoce nebo zelenina. Starý zákon z roku 1895 jasně zastával názor, že jde o ovoce. Což je z hlediska pěstitelů nesmysl, protože ovoce jsou plody, které rostou na víceletých rostlinách. Rajčata se však vymykají definici o ovoci. To ale úředníkům nevadilo. Nakonec dilema rozlouskl Evropský parlament, který prohlásil, že pro Evropský parlament jsou rajčata ovoce. Pro botaniky také. Ale pro zahradníky a kuchaře zůstávají zeleninou. Tak si vyberte...

