Jak se starat o růže? Jistě víte, kam je zasadit a do jaké hlíny. K tomu, aby se jim dařilo a bujně kvetly, je to dobrý základ, ale jsou tu ještě další způsoby, jak jim vylepšit záhon. Tyto tipy vám přinášejí ostřílení a uznávaní zahradníci s dekádami zkušeností péče o růžové keře.

Austinova 4 zlatá pravidla pěstování růží

Jaká čtyři zlatá pravidla pěstování růží radí odborníci a milovníci růží? Následující tipy doporučil britský specialista na růžové zahrady David Austin. Samozřejmě, že nejen Britové vědí své o pěstování půvabných a voňavých královen květin.

Nicméně Austin patřil k veteránům a mezi šlechtiteli byl celosvětově uznávanou kapacitou. Zapálený zahrádkář, jehož celoživotní práce vrátila světu anglické růže, se věnoval této činnosti víc než 60 let!

Samozřejmě i u nás či našich sousedů se najdou odborníci na slovo vzatí. O růžích vám popovídá všechno důležité také pan František Glváč, který byl hostem pořadu Nová zahrada. Tento a mnohé další příspěvky najdete na YouTube kanálu Televízia JOJ.

Zdroj: Youtube

Jak vylepšit záhon s růžemi?

K těm nejlepším výsledkům vedou docela obyčejné zásady. Kromě dobrého stanoviště a nutné zálivky je potřeba dodržovat právě tyto tipy. I když jde o logické a docela prosté postupy, nikdy není od věci zopakovat si kroky, které vedou k úspěšnému pěstování růží. Které to jsou?

Mulčujte a přihnojujte. Růže prospívají z přihnojování minimálně dvakrát do roka, a to brzy na jaře, respektive asi v polovině března, a pak zhruba v polovině léta. Základem pěstění by měla být organická hnojiva čili kompost, dobře vyzrálý hnůj případně kostní moučka či dřevěný popel. Růžím můžete samozřejmě přilepšit i minerálními hnojivy, která jsou speciálně určená růžím a kvetoucím keřům.

K mulčování růží se používá především kůra, kterou je vhodné posypat okolí rostliny. Zhruba 10 cm od kmínku je třeba mulč odhrnout, aby bylo možné růži dobře zalévat.

Dopřejte růžím také dostatečnou oporu. Může jít o plot, treláž nebo jinou pevnou konstrukci. Využít můžete jak již existujících prvků v zahradě, tak nových způsobů opory. To už je zcela na vás, vaší představivosti a možnostech. I druhy, které jsou stabilní a silné je vhodně ukotvit alespoň na několika místech, především když se koruna silně rozkošatí.

close info Shutterstock zoom_in Z růžových keřů pravidelně odtřiháváme odkvetlé květy, aby rostlina mohla nasazovat na nové a zbytečně neztrácela na síle.

Postarejte se růžím o zdraví a sílu

Pravidelně kontrolujte napadení škůdci. Co na tom, že má vaše rostlina ty nejlepší možné podmínky i výživu, když ji ničí nemoci a škůdci! V říši hmyzu milují růže nejvíc mšice, pilatky, roztoči či listokaz japonský nebo třásněnky. Zároveň jsou růže náchylné také na černou skvrnitost, padlí nebo rez růžovou.

Na možnou nákazu a hlavně často se vyskytující škůdce se vyzbrojte už na začátku sezony. Pokud nechcete bojovat chemií, pořiďte si bio prostředky, které nabízejí přímo laboratoře. V jejich podání jde nejčastěji o různé přirozené nepřítele škůdců a hub, přípravky mohou být ale dražší.

Jako u mnohých rostlin, také u růží se doporučuje průběžné odstraňování vadnoucích květů. Ty totiž růži zbytečně vysilují tvorbou semen. Pokud si chcete na růži ponechat několik květů, aby dozrály v šípky, nechte na keři až ty poslední květy na konci sezony.

Zdroje: gardenersworld.com, gardenerspath.com