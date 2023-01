Takto nařežte pařez a zapalte. Skvělý trik, jak se ho téměř bez práce zbavit

Způsobů, jak se zbavit starého pařezu, je hned několik, ale nutno dodat, že tento je velmi elegantní a ještě se u něj v zimě zahřejte, přestože nejde o žádný namáhavý výkon. Zkuste pařez vypálit na způsob finské svíce!

Nesmrtelné pařezy na vaší zahradě

Odstranit pařez ze zahrady je poměrně náročný úkol. Není divu, že některé pařezy si tiše trouchnivějí na zahradě i léta a majitelé pozemku čekají, až se materiál sám rozpadne. Jiní zahrádkáři se s existencí pařezu perou docela jinak a využijí jej například jako oporu desky stolu, vyvýšeninu pro květináč a podobně.

Pokud se však chcete pařezu skutečně zbavit, je tu několik variant, jak to udělat.

Na pařezu se skvěle vyjímá třeba vřes. Zdroj: Maria Danilkina / Shutterstock.com

Jak se zbavit pařezu? Vykopat nebo vypálit?

První a velmi náročný, ale také efektivní způsob je pařez vykopat. Je jasné, že to je fyzicky velmi náročný úkol, a ne každý se do něj hodlá pustit. Zda je to vhodný způsob, musí každý zhodnotit sám, kořeny stromu sahají daleko od pařezu, a proto není jisté, že bude stačit jen vykopat zeminu v okolí. Na takovou práci se rozhodně vyzbrojte nejen lopatou a krumpáčem, ale také sekerou, kterou přetnete kořeny.

Kořeny pařezu odstraňte pilou nebo sekyrkou. Zdroj: Profimedia

Pařez můžete také vypálit. Lze to udělat stejně jako při založení švédského ohně, kterému se také někdy říká finská svíce. V případě, že máte motorovou pilu, pak je příprava pařezu jen otázkou několika vteřin. Pamatujte však na to, že je nutné počkat, až je pařez alespoň trochu proschlý, jinak je tento způsob méně vhodný, nicméně si můžete pomoci přilitím hořlaviny. Ale jen za předpokladu, že nebudete na tomto otevřeném ohni opékat jídlo a podobně.

Jak na to, se podívejte ve videu:

Samozřejmě je tu pak také možnost chemické likvidace pařezu, a to vyjetým olejem, kyselinami či pesticidy, které se používají přímo na pařez, ale také na kořeny.

Mezi dřevokazné houby patří i oblíbená václavka. Zdroj: Southern Wind / Shutterstock.com

Využijte pařez k pěstování hub

Zajímavou metodou, která počítá s odstraněním pařezu, ale až za poměrně dlouhou dobu, je naočkování pařezu houbami. Pokud se vám to povede a dřevokazné houby vám na místě porostou, než pařez zlikvidujete, můžete teoreticky také několikrát sklidit houby, mezi které patří hlíva, jidášovo ucho, shii take nebo polnička. Sklizeň ovšem není zaručena.