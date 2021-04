Jak vypěstovat nádherné, sladké obří mrkve. Postačí vám i balkon

Kdo by netoužil po vlastní sklizni kvalitní a chutné zeleniny. V následujícím návodu se dozvíte, jak si vypěstovat skutečně výstavní mrkve, které vám bude každý závidět. A nemusíte mít ani zahradu, docela postačí balkon.

Tento postup není úplně bezpracný, vyžaduje jistou investici, čas i nadšení pro věc, ale jeho výsledky stojí za to. Kdo zkrátka chce něco výjimečného, musí počítat s tím, že to není hned a nějakou práci to dá. Ale litovat určitě nebudete, protože takovými mrkvemi směle trumfnete i na pohled dokonalé exempláře v supermarketech. Co tedy budete k vypěstování těchto betakarotenem a vitaminy nabitých skvostů potřebovat?

Vše potřebné k pěstování obřích mrkví

Pořiďte si velkou dřevěnou bednu bez víka (zhruba 60 x 60 cm s hloubkou kolem půl metru), semínka mrkví, písek (nejlepší je na betonování) a potom také speciální zeminu. Na tu budete potřebovat následující suroviny: 4 díly prosátého kompostu, 1 díl prosátého hrubého písku, 1 díl prosáté ornice, 1 díl vermikulitu (speciální přídavek do substrátu, který zlepšuje klíčivost, provzdušnění a podporuje růst kořenového systému). Do zeminy přijde ještě speciální směs hnojiva. Tu si namícháte z následujících složek: 56 gramů hnojiva, 28 g mletého vápence, 28 g směsi z mořských řas (není nutné, ale pokud ji seženete, tím lépe), 28 gramů vápenatých mořských řas (směs obsahující živiny a stopové prvky, rovněž pokud seženete). Toto množství hnojiva vyjde na 20 litrů zeminy.

Nejdříve si připravte samotné pěstební místo, tedy bednu. Vybranou dřevěnou bednu naplňte po okraj očištěným a prosátým pískem. Písek nechte v bedně zhruba dva týdny odležet, ničím ji nepřikrývejte. Mezitím si připravte směs zeminy podle výše popsaného návodu, ta by se měla před použitím nechat uležet jeden týden.

O mladé mrkvičky se musíte starat, průběžně je zalévat a plít Zdroj: milan noga / Shutterstock.com

Sázení už je hračkou

Když je písek v bedně dostatečně odleželý, udělejte do něj například pomocí tyče tolik otvorů, kolik mrkví plánujete vypěstovat. Otvory musí být hluboké, skoro až ke dnu bedny (na tom bude záležet výsledná délka mrkví). Do bedny 60 x 60 cm se vejde zhruba 16 otvorů, tedy 16 mrkví. Do těchto děr vyhloubených v písku nasypte předem připravenou směs zeminy s hnojivem a nechte opět odležet dva týdny.

Poté můžete přistoupit k sázení. Do každého sloupku zeminy udělejte zhruba 1 cm hlubokou jamku, vložte 4–5 semínek a překryjte půdou. Celou bednu můžete překrýt fólií a pak už vám nezbývá než opět dva týdny čekat, zhruba v té době by měla semínka začít klíčit. Počkejte, až rostlinky víc povyrostou, a pak je protrhejte tak, aby v každém sloupku zeminy zůstala ta nejsilnější.

A pak už nezbývá než se o mladé mrkvičky starat, průběžně je zalévat a plít. V případě, že by se objevil nějaký škůdce, je potřeba ho zlikvidovat, můžete použít i šetrný postřik.

Odměnou za všechnu práci vám zhruba za půl roku budou nádherné, pravidelné mrkve, které můžou být v závislosti na hloubce bedny dlouhé klidně i 40 cm.

