Jak vyrobit čmelín: Jednoduchý návod krok za krokem

Proč mít na zahradě čmeláky? Opylování by se bez nich neobešlo, díky dlouhému sosáku se dostanou i do květů, které včely nemohou opylit. Navíc jsou nesmírně pracovití, a to i když venku prší nebo je chladno, což jiný hmyz nedokáže.

Pro svou neuvěřitelnou houževnatost a píli jim společně s včelami a dalším hmyzem vděčíme za úrodů ovoce i zeleniny. Berou si na starost první květy ovocných stromů, když je venku ještě chladno a včely musí zůstat v úlu. Čmeláka si prostě musíme hýčkat, předcházet si ho a připravovat mu kromě lahůdek v podobě rozkvetlých rostlin i místo, kde může královna matka naklást vajíčka a vyvést první dělnice. Čmelák vyhledává místa pro své přebývání většinou v zemi v dírách po hlodavcích, ale i v nejrůznějších škvírách a otvorech. Čím však jsou zahrady a domy dokonalejší a uhlazenější, tím hůře čmelák takové místo najde. Pomoci můžeme snadno tím, že mu vyrobíme speciální čmelín.

Nejlepší je jednoduchá dřevěná budka. Zdroj: Profimedia

Izolace a otvory

Pro výrobu čmeláčího příbytku stačí jen mírná zručnost, není to nijak náročné. Jako základ postačí obyčejná dřevěná bedýnka o rozměrech cca 25x30x30 cm, uzavřená ze všech stran, nebo budka s odklápěcí střechou. Musí být dobře izolována, aby se dovnitř nedostala zima, použije proto silnější prkna, domek obložte dobrým izolantem a střechu pokryjte voděvzdorným materiálem. Budka musí mít také otvory - pro větrání (musí jít uzavřít dle potřeby) a vchod s česnem (přistávací a vzletová plocha). Vchod je nutné opatřit i dvířky, která zabrání průniku škůdců dovnitř.

Čmelín může mít i jiný tvar a pověsit lze i na strom. Zdroj: Profimedia

Chodbička pro dělnice

Máte domek sestavený? Vnitřek musíte ještě dovybavit, a to chodbičkou, aby se královna cítila v bezpečí. Stačí na to plastový husí krk čili kulaté flexi potrubí. Veďte jej od vchodu, podél boční stěny, abyste vytvořili pravý úhel, dál ji veďte podél zadní stěny tak, aby končila asi 4 cm od další boční stěny. Nezapomeňte čmelín vystlat, a to suchým mechem, suchou trávou či listím nebo bavlnou či koudelí. Musí to být přírodní materiál, v tom umělém se může čmelák zaháknout a uhynout. Čmelín stačí vystlat asi tak do tří čtvrtin výšky.

V suché výstelce se bude čmelákům dařit. Zdroj: Profimedia

Pozor na horko i chlad

Mějte na paměti, že čmeláci špatně snášejí extrémní teploty, a to jak nízké, tak vysoké. Například při teplotě nad 35 °C hynou larvy i kukly. Pro čmelín tedy vybírejte spíše polostín nebo stín, což nabízí třeba listnatý strom. Čmeláčí příbytek nemusít být za každou cenu venku, můžete jej dát i dovnitř budovy s tím, že zvenku bude vidět jen vchod.



Zdroje:Abecedazahrady.dama.cz, ubydleni.cz