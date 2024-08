Povalují se vám doma staré boty, které už nejsou k nošení? Nevyhazujte je, ale raději je upcyklujte! Jak z nich můžete velice snadno vyrobit originální květináč?

Vdechněte starým botám nový život a přeměňte je ještě v něco užitečného a krásného. S trochou kreativity z nich můžete vyrobit originální a praktické květináče, které oživí nejen vaši zahradu, ale i interiér bytu. Jak přesně postupovat?

Jak si vyrobit květináč ze starých bot? Na návod krok za krokem se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu KOYf Craft & Decor:

Co budete potřebovat

Základem jsou samozřejmě staré obnošené boty, ideálně s pevnou špičkou. Připravte si také náležité množství substrátu, může být buď univerzální, nebo pro pokojové rostliny. Záleží na tom, jaké rostliny budete chtít v botě pěstovat. Upotřebíte i ostrý nůž nebo nůžky, pokud budete chtít změnit vnější design bot, tak i barvy. A pak už jen vybrané květiny, které do bot osadíte.

Příprava boty jako pěstící nádoby

Nejprve vytáhněte ze staré boty vnitřní stélku a případně odstraňte i tkaničky. Pokud se vám boty líbí, nemusíte měnit jejich povrch. Původní design však můžete velice snadno změnit a přestříkat ho na jiný odstín, který lze případně i pomalovat. Jakmile barva zaschne, prořízněte nebo vystřihněte v nártové části bot otvor. Stačí, když uděláte kříž. Do podrážky nebo v bočních částech boty udělejte i několik dírek pro odtok přebytečné vody. Následně vyplňte vnitřní prostor substrátem, a to až pěkně do špiček.

Pusťte se do sázení

V tento moment můžete začít do připravených bot sázet vybrané rostliny a květiny, a to nejen do otevřené části boty, ale i do křížových otvorů. Nakonec kolem nich ještě přisypte zeminu a lehce ji upěchujte.

Jaké boty jsou vhodné

Pokud budete osazovat staré dámské lodičky, velice efektivně v nich vypadají sukulenty. Mnohým druhům bylinek a vysokým květinám to velmi sluší zase ve sportovních botách. Určitě se neobávejte využít i staré dětské botičky, holinky, nebo lyžařské boty. Fantazii se meze nekladou. Barevné květiny můžete mezi sebou různě kombinovat a doplnit je i okrasnými trávami.

Instalace

Velice dobře se květiny v botách hodí nejen na zahradu, ale i na balkóny a terasy a stejně tak na parapety. Jistě se budou vyjímat i v každém interiéru, kde se dají použít i jako závěsné květináče.

Zdroje: www.ceskykutil.cz, www.blesk.cz, www.primanapady.cz