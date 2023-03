Jak vyrobit pařeniště: Nejlepší je to přenosné. Zvládne ho i začátečník

Chcete mít doma na stole co nejdříve čerstvý salát, ředkvičky či kedlubny? Pořiďte si pařeniště. A nemusíte ho draze kupovat! Poradíme vám, jak si ho sami zvládnete vyrobit doma, a to velmi jednoduchým způsobem. Jak vyrobit pařeniště?

Pokud si vyrobíte pařeniště právě teď, stihnete v něm ještě letos vypěstovat ranou zeleninu a sazenice květin. Po celou sezónu odtud můžete sklízet salát a v zimě v něm mohou přezimovat některé dvouleté rostliny. Pařeniště je prostě dobrý parťák. Je podstatně levnější než skleník a zvládnete si ho vyrobit i sami. A dokonce bude praktické, protože jej budete moci přemisťovat dle své libosti!

Jak si vyrobit jednoduché domácí pařeniště ze starých sprchových dveří, se dozvíte v tomto videu:

Jak funguje pařeniště?

Pařeniště je zakrytý, izolovaný prostor, kde je vyšší teplota o několik stupňů než venku a stálá vlhkost vzduchu. Díky tomu rostliny rostou rychleji než na venkovním záhonu.

Co budete k výrobě pařeniště potřebovat

Nejprve si připravte vruty do dřeva, šroubovák, vrtačku, okružní pilu a přímočarou pilku. Základ pařeniště budou tvořit prkna, můžete využít i staré a neohoblované kusy. Na poklop pak využijte například rám od starého okna nebo zrcadla. Jako jeho výplň lze využít pevný plast či fólii. Velikost pařeniště se bude odvíjet od velikosti poklopu a mělo by být o trochu menší. Díky tomu bude v období dešťů voda stékat mimo pařeniště.

Prkna spojte do rámu pomocí vrtačky a vnitřních rohových hranolků. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vyrobte si základní kostru

Pařeniště složíte ze dvou rámů a na základní korpus budete potřebovat čtyři dlouhá a čtyři krátká prkna. Protože bude mít vrchní rám nižší přední stěnu, je nutné boční prkna řádně zešikmit. Vše si nejprve naměřte a následně prkna nařežte na náležitou délku.

Prkna spojte do rámu pomocí vrtačky a vnitřních rohových hranolků. Prkna vrchního šikmého rámu nespojujte, budete je moci skládat na sebe dle potřeby vzrůstu rostlin. Rohový hranol spodního rámu by měl být mírně vyšší než rám, kdežto u vrchního rámu musí být kratší odspodu. Pak se totiž budou moci oba rámy jednoduše nasadit.

Na řadu přichází poklop

Starý rám očistěte a poté si připravte zvolený zakrývací průsvitný materiál, kterým může být polykarbonát nebo pevný igelit. Nejprve si naměřte odpovídající rozměr, který by měl být o cca 1, 5 až 2 cm větší, abyste ho měli za co k rámu připevnit, a to pomocí hřebíků, napínáčků nebo šroubků.

Na zakrytí pařeniště můžeme využít i vysloužilá okna. Zdroj: Kristi Blokhin / Shutterstock.com

Pak už stačí připevnit víko k pařeništi pomocí klasických pantů. Myslete i na podpěru, abyste mohli pravidelně a bezpečně větrat. Přišroubujte na víko petlicový uzávěr s několika oky a připevněte kolíček, který poslouží k navléknutí petlice.

