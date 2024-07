Včely jsou na zahradách jedním z mála druhů hmyzu, který je vítán. Abyste podpořili jejich opylování, dodejte jim vodu. Podívejte se, jak jim můžete snadno vyrobit pítko připomínající přírodní zdroj.

Malé a pracovité hmyzí kamarádky každého zahradníka. To jsou včely. Včely jsou vlastně jedním z mála druhů hmyzu, který není nutno z vaší zahrádky vyhnat. Naopak. Včely jsou v zahradách velice vítány, jelikož pomáhají vašim rostlinám.

Pokud chcete podpořit jejich pilnou práci a udržet si je v zahradě, dodejte jim zdroj vody. Podívejte se, jak můžete snadno a rychle včelám na zahradě vytvořit pítko, které připomíná přírodní zdroj.

Youtube video, jak můžete vyrobit snadné pítko pro včely, najdete na kanále Pro KRAJinu:

Pítko pro včely

Stejně jako lidé i včely potřebují k přežití vodu. Nepotřebují ji jen k ukojení žízně, nýbrž také ke zpracování pylu, výživě plodu, k ředění zásob, které přes den nasbíraly, a také k udržení vlhkosti v úlu, aby se včely, a především královna, nepřehřály.

Proto je velice důležité včelám zajistit dostatečný příjem vody na to, aby mohly dobře vykonat svou práci a službu vaší zahradě, a aby měly dostatek energie pro návrat do úlu.

close info Onkel Ramirez z Pixabay.com zoom_in Jako pítko pro včely můžete použít i mělké talíře, aby se včely dostaly snadněji ven.

Jak tedy vytvořit pítko pro včely? Je to jednodušší, než si myslíte. Včelám, které zavítají do vaší zahrady stačí, když bude pítko co nejvíce připomínat přírodní zdroj vody.

Proto je ideální metodou každý den naplnit misku čistou vodou a vložit do ní kus přírody, ideálně mech, nebo jiný materiál, který vodu nasákne. Do vody také nezapomeňte dát kamínky a větvičky, po kterých včely budou moci vylézt, až doplní energii a zaženou žízeň.

Důležitost včel

Včely mají opravdu důležitou funkci, co se planety týče. Jejich přítomnost není jen výhodou pro vás a vaši zahradu. Samozřejmě, že mít včely na zahradě je obrovská výhoda, jelikož opylování rostlin vede k vyšší úrodě.

Je však důležité nezapomínat na to, že včely jsou důležité pro udržení rovnováhy a potravního řetězce na planetě. Kdyby nebyly včely, převládly by větrosnubné rostliny. Příkladem může být smrk, borovice, bříza nebo jen obyčejná tráva.

Tyto rostliny by postupem času vytlačily drtivou většinu ostatních rostlin. A následkem toho by vymřelo spousta zvířat, jejichž potravou byly takřka vymizelé rostliny. Včely tudíž slouží k zachování potravního řetězce zvířat a lidí. Je tedy nesmírně důležité, abychom si je hýčkali.

Zdroje: gardeon.cz, www.novinky.cz