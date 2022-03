Jednoduchý originální truhlík na květiny, který zvládne vyrobit každý

Truhlíky na květiny dokreslují velmi nápadně jakoukoli plochu, ať už se jedná o celou zahradu, nebo jen balkón či terasu. Koupit truhlíky podle našich představ může být poměrně velká finanční investice. Pokud chcete ušetřit a být originální, vyrobte si truhlíky sami, není to složité.

Nákup hotových truhlíků na květináče v místním obchodě s domácími potřebami se může prodražit, navíc se výrobou toho vlastního nejen zabavíte, ale i pochlubíte. Můžete si vyrobit přesně to, co potřebujete, a to nejen pokud jde o velikost, ale i o barvu, tvar a materiál.

Materiál? Je to na vás!

Na výrobu truhlíku nebo květináče můžete použít skutečně cokoli, co bude plnit svou funkci. Můžete použít cokoli od staré palety až po staré dřevo, které se vám válí v kůlně. Jde jen o nápad. I proto jsme zde pro vás vybrali tři nejlepší nápady, jež vás mohou inspirovat.

Mřížový truhlík na balkon či terasu

Tento truhlík se hodí na prostor s omezeným místem a pro rostliny, jež se budou šplhat po stěnách vašeho balkonu či terasy, ale klidně i koutu zahrady. K žebříku je vždy připevněn i velký květináč s dalšími nádhernými květinami. Takže se popínavé květiny mohou krásně esteticky doplňovat s dalšími květinami v květináči. Na výrobu použijte dřevo anebo palety, plus vyrobíte žebřík, nebo použijete ten, který máte nevyužitý. Na závěr se hodí osobitý nátěr – tmavě hnědou většinou nic nezkazíte, ale můžete se i odvázat. Tmavě hnědá barva dodá truhlíku rustikální farmářský nádech, takže výzdoba vypadá skvěle na boku domu nebo na zadní terase.

K výrobě truhlíku využijete zdánlivě nepotřebné staré dřevo. Zdroj: Robert Crum / Shutterstock.com

Praktický pojízdný truhlík na květináče

Pojízdný truhlík je vynikajícím řešením pro rovné povrchy, tedy opět pro terasy a balkóny. Je moderní, univerzální a mobilní, což je jeho největší přednost. Truhlík si vyrobíte ze dřeva, podobně jako v prvním případě, pak ale sestrojíte vozík nebo přímo na truhlík namontujete pevná kolečka. Vznikne vám tak malá zahrádka na kolečkách, která bude vypadat úžasně na zahradě, na verandě nebo na terase.

Kamínkový truhlík

Kamínkový truhlík je velmi estetickým doplňkem zahrady. Je velmi odolný vůči počasí, snese dobře manipulaci a hodí se na zahradu, terasu i pod pergolu. Navíc je jeho výroba jednoduchá a ve finále v něm vypadá dobře každá rostlina. Pokud byste si ale takový truhlík chtěli koupit, nedoplatíte se. Je proto jednodušší si jej vyrobit.

Kamínkový truhlík je snadný na výrobu Zdroj: Lapa Smile / Shutterstock.com

Budete potřebovat polystyren, řezák, kamínky, lepidlo na dlaždičky, hřebíky a bezbarvý lak na finální úpravu. Polystyrenovou desku nejprve nařežeme. Díly ve velikosti, jakou potřebujeme, pak spojíme na několika místech do tvaru truhlíku pomocí hřebíků. Tak nám vznikne polystyrenový truhlík. Jeho vnitřní strany natřeme lepidlem na dlaždičky, které nezapomeneme nanést i na jednu vnější stranu. Pak posypeme kamínky a necháme po dobu 24 hodin zaschnout. Výroba nám bude ale trvat 4 dny, protože každou stěnu děláme raději zvlášť. Na závěr ošetříme bezbarvým lakem, který celou naši práci zpevní. Až na závěr posypeme kamínky i vrchní obrubu stejným způsobem.

Na jeden z návodů se podívejte zde ve videu:

Zdroje: thecrazycraftlady.com, www.littleloveliesbyallison.com, www.denik.cz