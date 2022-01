Jak správně vysévat papriky, abyste na jaře měli silné a odolné sazenice

Už se těšíte na první teplé jarní dny, skleník a v něm sazeničky zeleniny? Papriky patří mezi zeleninu, kterou vyséváme jako první. Pojďte si s námi krok za krokem předpěstovat sazenice.

Kdy začít?

Obecně platí, že papriky se vysévají ještě v zimě, nejpozději však do poloviny března, ideálně 10 týdnů před výsadbou. Paprika je poměrně náročná zelenina, potřebuje teplotu nad 21 °C a vlhkost vzduchu kolem 75%. Většinou se pěstují ve sklenících či fóliovnících, pokud je plánujete vysadit do klasického záhonu, počítejte s termínem až po ledových mužích, kdy nehrozí mrazíky.

Jaký způsob zvolit?

Existují různé techniky - klasický výsev do substrátu, v posledních letech je oblíbená i metoda výsevu do hrubého agroperlitu. My jsme zvolili klasický výsev do substrátu. Vhodná je zemina pro výsev a množení, kterou můžete využít i pro pozdější přepichování sazeniček. Nejprve si připravte nějakou nádobu, do které budete sít semínka a kde budou pak klíčit. Vhodný je třeba plastový box s víkem, do kterého udělejte díry jako ventilační otvory. Na dno boxu nasypte asi 2 cm vrstvu substrátu a mírně jej zatlačte. Vezměte semínka papriky a sázejte je jedno vedle druhého do několika řad tak, aby se semínka nedotýkala a byla mezi nimi mezera, ideálně kolem 2 cm. Poté je navlhčete rozprašovačem a přikryjte asi 0,5 cm vrstvou substrátu. Opět zvlhčete a box zakryjte víkem.

Pro výsev paprik jsou ideální plastové svačinové boxy. Zdroj: Shutterstock

Sazeničky do kelímků

Mini pařník se zasetými semínky pak přesuňte do místnosti se stálou teplotou kolem 23 °C přes den a kolem 15°C přes noc. Během dne zajistěte semínkům dostatečný přísun světla. Právě zakrytí mini záhonku víkem nebo fólií s otvory zajistí vyšší teplotu, než je ta okolní. Semínka zanedlouho vyklíčí a za pár týdnů budete mít k dispozici vzrostlé sazeničky. Ty pak přepichujte do kelímků s propíchnutým dnem nebo do malých plastových květináčků. Zhruba za tři měsíce můžete rostlinky přesadit do skleníků. Jen pozor na výše zmiňované jarní mrazíky!

Kelímky se sazeničkami paprik dejte na parapet okna, aby měly dostatek světla. Zdroj: Shutterstock

