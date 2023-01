Jak a kam vysévá semínka profesionální zahradnice. Má ověřené postupy. Podívejte

I když je setí semen docela jednoduché, i tato disciplína, kterou začíná většina pěstování, má svá úskalí. Víte, jak vysévat semínka? Někdy nevzklíčí všechna, jindy nevzejde vůbec nic. Jak to? V čem děláme nejčastěji chyby?

Zdroje: zmagazin.cz, www.ceskestavby.cz

Různá semínka potřebují různé podmínky

Co potřebují semínka ke klíčení? Ne mnoho, ale stejně je toho dost, co se může nepodařit.

Některá semínka potřebují teplo, jiná zimu nebo dokonce mráz. Další si žádají světlo, ale jsou i taková, která chtějí tmu. A co pořádnou výživnou zeminu? I tady můžete šlápnout vedle. Zdá se vám to komplikované? I když semínka často vyklíčí na místech, kde byste to nečekali, také snahy o klíčení končí špatně, pokud semenům nevytvoříte odpovídající podmínky.

Uspěch není vždy zaručen. Co doporučuje odbornice? Zdroj: Elena Koromyslova / Shutterstock.com

Podívejte se, co říká profesionální zahradnice o klíčení semen, co doporučuje a nač upozorňuje. V tomto krátkém příspěvku se dozvíte, co je pro klíčení semen podstatné:

Vysévat ven, dovnitř nebo do skleníku?

Co se týče teploty klíčení, i ty jsou pro semena zeleniny specifické. Jak dobře víte, konkrétní zeleniny vyžadují různé teploty pro kvalitní růst a stejné je to i při klíčení. Podle teploty je pak nutné zvolit k výsevu a následnému předpěstování vhodné stanoviště, kde bude přibližně taková teplota, jakou semena potřebují. Podmínky se dají také simulovat použitím výhřevné dečky a podobně.

Mezi teplotami 5 a 15 °C dobře klíčí mrkev, petržel, pastinák, celer, či kadeřávek.

Na druhou stranu rajčata, papriky, okurky a lilky, vyžadují vyšší teploty ke klíčení, obvykle mezi 20 a 30 °C.

Pro výsev je ideální lehký substrát, který se doporučuje ještě promíchat perlitem. Zdroj: Stanislav71 / Shutterstock.com

Vysévat do hloubky nebo mělce?

Také světlo či tma hraje v klíčení semen roli. Semena kořenové zeleniny, jako jsou mrkev, petržel, pastinák, celer a kadeřávek klíčí lépe ve tmě. Tyto rostliny se normálně vyskytují v hloubce země a klíčení ve tmě odpovídá jejich přirozenému prostředí.

Ke klíčení je nutný také vhodný substrát, případně ještě promísený s perlitem, který zajišťuje lepší udržení vlhkosti, která je nutná. Tento substrát je zpravidla lehký, protože i vzduch hraje roli. Individuální je také ideální hloubka výsevu. Pamatujte, že mělčí výsev je lepší než příliš hluboký.

Perlit navíc dokáže navázat nutnou vláhu. Semínka je vhodné rosit nebo zalévat podle druhu pěstební nádoby, ideálně od spodu, aby substrát natáhl vláhu sám.

Semena nevysévejte zbytečně hluboko. Zdroj: profimedia.cz

Před výsevem zkontrolujte stáří semen

V neposlední řadě může klíčení semen znemožňovat semeno samo, respektive jeho nízká klíčivost zapříčiněná nevhodným či příliš dlouhým skladováním. Pokles klíčivosti se různí podle druhů rostlin.

Na výsev lze pořídit různé nádoby, džify či květináčky. Zdroj: Shutterstock

Každá prodávaná semena mají na svém obalu veškeré nutné informace k jejich dobrému vyklíčení. Proto než vysejete, vždy se nejdříve informujte o tom, co doporučuje prodejce. Který měsíc je pro výsev nejlepší, do jaké hloubky je vhodné sít i přibližné rozestupy mezi semeny.