Květy pažitky: Jsou silným lékem i úžasnou zbraní proti padlí. Co s nimi udělat?

Tak a teď se přiznejte. Zaštipujete poupata pažitky? Anebo vám záhon či květináč září fialkovo růžovými květy? I květy pažitky lze v kuchyni a na zahradě použít. Povíme vám proč a nač!

Oblíbená pažitka

Pažitka je jedním z nejběžnějších zelených koření u nás. Petrželka a pažitka na našem balkoně nikdy nechyběly. Příjemně štiplavá chuť pažitky vynikne i na obyčejnéch chlebu s máslem nebo míchaných vajíčkách, ale to všechno znáte. Do české kuchyně prostě patří.

Kvetoucí pažitka je ozdobou zahrady, ale někteří zahradníci květy vyštipují. Zdroj: Inawa / Shutterstock.com

Pažitka i její květy jsou zdrojem vitamínů

Nejde sice o zázrak a všelék, ale pažitka se může pochlubit vitamíny K, C, A, vápníkem, draslíkem a kyselinou listovou. Látky obsažené v pažitce jsou také předmětem zkoumání pro své možné protirakovinné účinky, prevenci srdečních chorob, zlepšení kognitivních funkcí či léčbu depresí.

Příjemně štiplavá chuť pažitky vynikne i na obyčejnéch chlebu s máslem. Zdroj: Profimedia

Využijte jedlé květy v kuchyni

A konečně nejen duté listy, ale i květy pažitky jsou jedlé. Dekorativní květ je obvykle růžový až fialový, a pokud nebudete květní pupeny odštipovat, můžete je průběžně sklízet celou sezonu. Jedlý květ pažitky můžete použít do salátů či k dekoraci vařených brambor, kaše nebo si z nich vyrobte pesto. Květy se dají také dobře použít na domácí delikátní ocet s pažitkovými květy či máslo. Pokrmy s květy pažitky nejen dobře chutnají, ale také lákavě vypadají. Podívejte!

Udělejte si pažitkové máslo

Pažitkové máslo budete mít hotové za pár minut. Dvě změklé kostky másla promíchejte s šesti na části rozdělenými květy, několika většími jemně nakrájenými stonky (podle vaší chuti) a špetkou soli. Směs zlehka, ale důkladně promíchejte a v nádobce nebo formičce nechejte v lednici dobře vychladit. Máslo spotřebujte během jednoho týdne nebo nechte zmrazit.

Udělejte si vlastní ocet z pažitkových květů. Zdroj: Profimedia

Ocet z pažitkových květů

Máte také rádi octy a oleje a všelijaké další pochutiny s bylinkami a kořením? Udělejte si pažitkový ocet. Na jeho přípravu budete potřebovat jen květy pažitky, dobře uzavíratelnou skleněnou nádobu a bílý ocet. Před vložením do sklenice každý květ promněte, aby se z nich do octu snadněji uvolnily aromatické látky. Naplňte květy sklenici a zalijte je takovým množstvím octa, až budou všechny ponořené. Po dvou týdnech na tmavém, teplém místě květy sceďte a pažitkový ocet přelijte do lahvičky.

Pažitka je skvělá bylinka na talíři, ale hodí se i jako krásná kytice do vázy na stole. Zdroj: Profimedia

Pažitkové květy zaženou padlí

Padlí je častým neduhem zahrad. Pažitkový postřik je jednoduchým a efektivním řešením. Vyzkoušejte, jak zabere na vaše rostliny. Květy a listy pažitky povařte v troše vody a nechejte vychladnout, pak sceďte. Výluhem stříkejte v podvečer, aby slunce nepopálilo listy rostlin.

Máte pažitky plný záhon a nestíháte ji konzumovat? Udělejte si z ní jednoduchou kytici. Stůl nebo kout chalupy vám prozáří fialkovou barvou a krásnou texturou svých květů.

