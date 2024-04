close info Profimedia / Profimedia

Jak využít listy rajčat? Jestliže pěstujete rajčata a v zahradě jste jako doma, pak vám možná vytane první na mysl domácí postřik proti škůdcům. Máte pravdu. I o domácím postřiku z listů rajčat si něco řekneme, ale je toho víc. A kde ty listy vzít? Přeci z vlastních rajčat! Budete si jen muset počkat, až vám pořádně narostou. Podívejte se na tento příspěvek z YouTube kanálu Zahrada pro radost, kde vám autorka vysvětlí, jak a proč rajčatům listy zkracovat. Zdroj: Youtube Patří listy rajčat na kompost? Ano, ale byla by jich škoda! Nic není k vyhození a téměř jakákoli zelená hmota je rozhodně vhodná na kompost. Pokud se vám nechce listy dál zpracovávat nebo použít jinak v zahradě, vyhoďte je právě tam. Rozkládající se listy obohatí kompost o důležité látky, aniž byste se museli těmto procesům nějak intenzivně napomáhat. Z listů rajčat, stejně jako z jakékoli jiné zeleně, můžete připravit také výživnou jíchu. Jde o zkvašení rostlin ve vodě, kdy se zelné části po několika dnech až týdnech zcela rozpustí, vznikne temně zelená voda, která se po zředění používá na zalévání a přihnojování. Obvykle se připravuje z kopřiv, ale také pampelišky, přesličky, pelyňku, kostivalu či vratiče. Výroba je velmi prostá. Na dno nádoby dejte polámané listy. Nemusí jít pouze o listy rajčat, ale i jinou zeleň. Zalijte je vodou a nechte kvasit, dokud voda nepřestane bublat. Voda může zapáchat, a proto se výroba jích nehodí na balkon. Z jíchy odstraňte případné pevné nerozložené části a před použitím ještě řeďte vodou v poměru 1:10. Zákvas čili jícha je pak skvělé hnojivo, které máte zcela zdrama a také docela snadno vyrobené. Také mulčování listy rajčat je možné. Nicméně rajčata mohou trpět na plísňové choroby. Raději je proto před použitím nechte uschnout, a pak je můžete polámané nasypat pod rostliny. close info Shutterstock zoom_in Až budou vaše rajčata opravdu košatá, bude z nich odstraňovat nejen zálistky, ale také později nejspodnější listy, které by byly ohroženy plísněmi. Výroba postřiku proti škůdcům z listů rajčat Vzhledem k tomu, že jsou listy bohaté na alkaloidy a konkrétně jde o tomatin, zcela přirozeně odpuzují také mnohé škůdce. Z listů se proto dělá postřik proti mšicím, housenkám a blanokřídlému hmyzu obecně. Tento postřik pak můžete použít doslova ve všech koutech zahrady. Z listů se dělá macerát vhodný k postřiku různými způsoby. Jednou z možností je listí nahrubo nasekat a povařit v malém množství vody, která jen zaručí, že bude veškerá zeleň zcela ponořená. Po čtvrthodině vaření nechte směs vychladnout a přes jemné plátýnko sceďte tak, aby se do tekutiny nedostaly zbytky rostliny. Při použití rozstřikovače by se totiž tryska ucpávala. Aplikujte na rostliny mimo polední žár. Kromě použití rajčatových listů na zahradě je možná také příprava listů v kuchyni, ale musíte se k nim chovat velmi obezřetně. Tak jako nedozrálé plody, i listy obsahují toxiny, které by ve větším množství mohly způsobit zažívací obtíže. Nicméně mnozí nadšenci a gurmáni si to velmi pochvalují pro výraznou až téměř pikantní příchuť. Související články close Zahrada Vložte je do výsadbových jam a vaše zahrada bude plná rajčat video close Zahrada Toto ovoce a zeleninu můžete pěstovat v květináči video Zdroje: tomatoabout.com, selfsufficientprojects.com

