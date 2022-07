Kávovou sedlinu nevyhazujte: Velký přehled, jak lze lógr využít doma i v zahradě

Kávová sedlina po přípravě kávy převážně letí rovnou do koše, což je ale veliká škoda. Dá se totiž báječně využít jak doma, tak i na zahradě. A rozhodně se vám některé z našich tipů budou zamlouvat a hodit!

V dnešní době výrazný počet lidí usiluje žít se souladu s přírodou. Třídí odpad, snaží se nakupovat „bezobalově“, vyhýbají se chemii a v domácnosti využívají přírodní čističe či hnojiva. Na ranní kávu se těší každý milovník tohoto moku. Pro většinu lidí je to takový denní rituál, bez kterého se nehnou z místa.

Češi si za poslední léta zvykli na popíjení kvalitní kávy, která je naštěstí už běžně dostupná. Ať už využíváte k přípravě jakýkoliv přístroj, většinou v něm zbude lógr. Ten však nemusí letět do koše, dá se totiž velmi kvalitně využít doma i na zahradě. Možná zbožňujete „turka“, ke kterému žádný přístroj ani nepotřebujete. Každopádně si lógr shromažďujte, nakonec za něj budete vděční, protože vám prokáže velkou službu.

Když nic jiného, tak rozhodně na kompost

Pokud žádné využití pro kávovou sedlinu nenajdete, dávejte ji v tenké vrstvě na kompost. Obohatí ho o mnoho prospěšných látek a urychlí kompostování.

Kávovou sedlinu, lidově zvanou lógr, můžeme přidat do kompostu. Zdroj: photoschmidt / Shutterstock.com

Odpudí kočky, mšice i otravný hmyz

Mšice představují pro zahrádkáře každoroční horor. Jestli chcete rostliny před těmito škůdci ochránit, kávovou sedlinu pod ně rozprostřete. Pakliže vás trápí značkování koček od sousedů, zkuste k lógru přidat citronovou kůru a rozhodit směsku po zahradě, spojení těchto dvou pachů by je mělo odradit. Aby se dali na ústup komáři, stačí si pro ně nachystat směs kávové sedliny s příměsí bazalky.

Hnojivo

Možná se to nezdá, ale lógr je multifunkčním hnojivem na pokojovky i zahradní rostliny. Obdaří je hořčíkem, vápníkem, draslíkem nebo manganem. Navíc zapracovaný lógr do substrátu půdu provzdušní, čímž bude lépe propustnější.

Lógr je vzácná surovina pro všechny zahrádkáře. Zdroj: profimedia.cz

Peeling

Nač drahé peelingy, když si stačí vzít do sprchy trochu lógru. Jemné masírování pokožky vám pleť zjemní a jako bonus se pravidelným užíváním zmírní příznaky celulitidy.

Pachy domov rychle opustí

Sušená kávová sedlina do sebe nasává pachy jako houba. Můžete ji vložit na talířku do lednice, ale i umístit různě po místnosti. Fungovat bude i na nevábně páchnoucí boty, kdy sušenou sedlinu vložte do punčochy a vsuňte do kecek. Ale to stále není všechno! Jestliže rádi v kuchyni kouzlíte s aromatickými ingrediencemi, jako je například česnek nebo ryby, připravte si k umyvadlu trochu lógru, který vás po přípravě pokrmu zbaví zápachu z rukou.

Kávová sedlina se hodí i pro kosmetické účely Zdroj: Monthira / Shutterstock.com

Lógr na vlasy

Kávovou sedlinu lidé používají i jako vlasový peeling, kdy pokožku hlavy zbaví odumřelých buněk. Kofein navíc podpoří i růst vlasů a dodá vlasům lesk a jemnost.

Připálený hrnec

Stane se to někdy každému…zamyslíte se nebo odběhnete od vaření pověsit prádlo a připálený hrnec je na světě. I v tomto případě vám lógr prokáže velkou službu. Krouživými pohyby s houbičkou v ruce se zčernalých míst lehce zbavíte.

