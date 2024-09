Není to škoda? Med je přece nejen zdravý, ale také velmi drahý! Nebojte se, zahradě prospěje i trošička.

Jak používat med na zahradě?

Je možné použít na zahradě i med? Samozřejmě! Otázkou je spíš proč používat drahý med na zahradě, a ne něco jiného, ale je možné, že vás, respektive vaše rostliny právě med zachrání, když ho budete umět správně použít. Co s ním?

Jak použití med pro blaho vašich rostlin se můžete podívat také v tomto příspěvku z YouTube kanálu Balcony Garden web.

Med: Přírodní stimulátor růstu

Proč používat med v zahradě nebo jako stimulátor růstu pro vaše pokojovky? Není ho třeba velké množství a často jej máme už doma po ruce. Med se používá jako přírodní hnojivo, ale i medu se používá po málu. Jako stimulátor růstu může posloužit, protože obsahuje minerály a cukry, které podporují mikrobiální aktivitu v půdě.

Navíc sám o sobě působí med proti plísním, vytváří antibakteriální prostředí a hodí se proto i k ošetření řezu, ale je otázkou, zda jej ředit, protože je to právě vysoká koncentrace cukru, respektive absence vody, která minimalizuje nežádoucí organismy. Proto je rozhodně výhodnější použít med neředěný.

Nemusí vám to být ani líto, protože na namočení větvičky nebo spíš jen malé části, kde je řez, nebudete potřebovat velké množství medu. Ideální je nechat med na větvičce zaschnout a až pak zasadit. Alternativou je také použití mleté skořice, která má také silně protiplísňové a antibakteriální účinky a také podporuje růst kořenů.

Proti plísním a mikrobům působí pouze med neředěný. Je to právě minimální obsah vody, co mu propůjčuje tyto vlastnosti.

Med a borax: Likvidátor mravenců

Co se týče medu smíchaným s boraxem i to je účinný prostředek, který vás může zbavit mravenců, nicméně na zahradě je nutné zvážit, zda je likvidace mravenců venku vyloženě žádoucí. Zbavit se jich tímto způsobem doma, je ale určitě možné. Borax čili Tetraboritan sodný je volně k zakoupení a je to levná látka s širokým využitím.

V zahradě například můžete borax použít i jako hnojivo. Hnojí se jím na jaře a aplikuje se zapravením do půdy, používá se jak pro výživu ovocných stromů, tak pro další plodiny.

