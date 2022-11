Chytré triky, jak využít piliny, štěpku a další zahradní odpad: Překvapí vás

Nakupily se vám po úklidu a úpravě zahrady a dřevin piliny a štěpka? Poradíme vám, jak tento vzácný odpad ze zahrady můžete ještě dále efektivně zužitkovat. Může vám totiž ještě skvěle posloužit.

Pokud máte na zahradě okrasné či jedlé keře, ovocné stromy, živý plot či dekorativní jehličnany, nevyhnete se jejich pravidelnému řezu a stříhání. A právě odstraněné větve jsou skvělým materiálem na piliny či štěpku, které lze plnohodnotně využít k dalším účelům.

Perfektním řešením je výživa do kompostu

Pokud máte na zahradě kompost, vůbec si nemusíte dělat hlavu s tím, co dělat s dřevěným odpadem. Jde o ideální způsob využití. Jen jej nedávejte do kompostu po velkých vrstvách, špatně by se rozkládaly. Platí zde pravidlo: nevrstvit, nýbrž smíchávat. Sem tam přidejte s pilinami či štěpkou lopatu zeminy, případně i vápno. Kompost nakonec pravidelně proházejte, což byste měli dělat pravidelně.

Vylepšete si kvalitu domácího kompostu, piliny totiž obsahují mnoho užitečných živin. Zdroj: shutterstock.com

Piliny a štěpka jsou výborným mulčem

Mulčování právě tímto materiálem má pozitivní vliv na celou zahradu, budoucí úrodu a na postupné tvoření nové půdní biomasy. Tato surovina výborně váže vodu, a tak je skvělá právě pro tento účel, a navíc ochrání půdu před nadměrným odparem vody.

Protože se pomalu rozkládají, a to i několik let, kdy k tomu z půdy odnímají značné množství dusíku, měli byste před mulčováním do zeminy dodat pěstovaným rostlinám tento prvek. Nebo lze piliny před použitím prolít dusíkatým hnojivem a nejlépe ho v něm nechat pár dní máčet.

Cestičky z odpadu? Ano!

Dřevěný odpad lze využít i jako dekorativní prvek. Dají se z něho vytvořit cestičky a pěšinky na zahradě i mezi jednotlivými rostlinami či záhony. Časem je třeba materiál dosypat.

Výplň vyvýšených záhonů

Pokud uvažujete o praktických vyvýšených záhonech, anebo je již máte, využijte dřevěný odpad k vyplnění jejich dna. Postačí několikacentimetrová vrstva, kterou je dobré posypat popelem. Další vrstvou by měla být sláma či zbytky rostlin, a nakonec přisypte zahradní zeminu, smíchanou s humusem nebo rašelinou.

Pěstujte si doma houby

Pokud patříte mezi milovníky hub, vytvořte si vlastní zdroje. Perfektně se jim daří v substrátu smíchaného z velkých pilin listnatých stromů a slámy, v poměru 3:1. Tyto suroviny namočte do horké vody a po dobu 3 až 7 hodin udržujte teplotu okolo 60 ° C. Pak nechte substrát vychladnout, vložte ho do pevného průhledného plastového sáčku a prosypte zvoleným zakoupeným podhoubím. Do každého sáčku udělejte pár malých otvorů, které budou sloužit k zálivce. Zhruba po měsíci a půl se můžete těšit na sklizeň.

Mulčování štěpkou a pilinami má pozitivní vliv na celou zahradu, budoucí úrodu a na postupné tvoření nové půdní biomasy. Zdroj: shutterstock.com

Připravte si substrát k pěstování brambor

Máte hned několik možností. Buď stačí pilinami či štěpkou posypat řádky mezi bramborami, anebo lze do vyhloubené jamky nasypat vrstvu dřevěného odpadu, vsadit naklíčený brambor a zasypat ji další vrstvou dřeva. Vrchní vrstva by však neměla být vyšší než 3 cm. A dokonce vám tito pomocníci ochrání brambory před mandelinkou bramborovou, protože se z dřeva uvolňují pryskyřičné látky, které tento živočich doslova nesnáší.

