Ačkoliv se snažíme žít v souladu s přírodou, stále jsme obklopování materiály, s nimiž si vlastně nevíme rady. Patří mezi ně také pěnový polystyren, který si domů nosíme s novými spotřebiči nebo i drobnostmi, jež potřebují dobrou ochranu proti nárazu. Věděli jste, že jej nemusíte vyhazovat?

Nebudeme si nalhávat, že jde o přírodní materiál, který životnímu prostředí nijak neškodí. Jde naopak o výrobek z ropných derivátů, který má mnohé negativní dopady v případě, že by se dostal do volné přírody. My jej doma ale můžeme s úspěchem recyklovat, pokud si dáme pozor, abychom s ním nakládali opatrně.

Zrecyklujte polystyren podle videa na youtube od AstroCamp:

Zdroj: Youtube

Místo drenáže

Polystyren může velmi dobře posloužit zahrádkářům a hlavně těm z nás, kdo pěstuje pokojové nebo zahradní rostliny v květináčích.

Právě do nich se totiž nadrcený polystyren velmi dobře hodí jako drenážní vrstva, kterou je možné umístit na dno květináče. Navíc tím zajistíme, že budeme potřebovat méně substrátu, což je přínosné zvláště u velkých nádob, které se po naplnění stávají téměř nepřemístitelnými.

Ideální pro hydroponii

Rozhodli jste se vyzkoušet hydroponii, tedy pěstování rostlin jen ve vodním roztoku? V tom případě se vám velmi hodí lehká plovoucí destička, do které vytvoříte malý otvor, jímž provléknete rostlinku a vše položíte na hladinu. Takové využití je jistě mnohem prospěšnější, než obyčejné odložení polystyrenu do kontejneru.

Zateplení květináčů na zimu

Zahrádkáři mohou větší desky této lehké, ale dobře izolující hmoty využít také pro zateplení květináčů na zimní období. Některé rostliny jsou náchylné na prochladnutí a v květináčích by mohly v zimě snadno přijít k úhoně. Vrstva polystyrenu, kterou obalíme květináč, bude dostatečnou ochranou před promrznutím půdy.

Pro větší pohodlí při práci

Silnější deska také velmi dobře poslouží při práci na zahradě. Dlouhé hodiny sezení či klečení u záhonu při pletí nebo jiné jemné zahradní práci budou mnohem příjemnější, když se budou moci kolena opírat o příjemný materiál, o nějž se určitě neotlačí.

Ochraňte úrodu

Bojíte se o úrodu? Už nemusíte. Hledáte-li plašidlo, které bude účinné, ale strom nebude příliš zatěžovat, pak jsou kousky polystyrenu zavěšené na přibližně půlmetrových provazech přesně to pravé, co potřebujete. Nepůjde sice o tu nejestetičtější záležitost, ale svůj úkol splní, a o to tu jde.

close info Shutterstock.com zoom_in Když vám zbyde kousek polystyrenu, nemusíte ho hned vyhazovat

Do plyšáků i místo pelíšku

Potřebujete opravit plyšáka, kterého váš čtyřnohý přítel doslova rozpáral a “vykuchal”? I k tomu se báječně hodí nadrcené polystyrenové kuličky. Stačí jím vyprázdněnou plyšovou hračku znovu naplnit a sešít lépe, než minule. Tentokrát už hračka určitě zůstane v pořádku. A pokud má váš pes boudu venku, určitě přivítá její zateplení jak na stěnách, tak i na podlaze.

Zapojte vlastní kreativitu

Každý, kdo rád tvoří s dětmi a miluje kreativitu, by si měl kousky polystyrenu nechávat pro další využití. Tentokrát budou ideální krabičky od jídla, které jste si přinesli z restaurace domů.

Z těch se totiž dají snadno vystříhávat nejrůznější tvary, které poslouží podle ročního období - například jako dekorační velikonoční vajíčka k zavěšení na okno, případně jako vánoční ozdoby nebo vločky. Děti si pak mohou jednotlivé tvary vhodnými barvami namalovat.

Potřebujete lepidlo? Použijte polystyren

Polystyren je dokonce vhodný i pro domácí výrobu lepidla. Bude stačit, když jej rozpustíte v acetonu a je hotovo. Budete-li potřebovat slepit plastové předměty, máte kam sáhnout.

Nakonec si uvědomme, že se zbytky polystyrenu, který už skutečně nebudeme využívat, musíme nakládat jako s tříděným odpadem. Jde o plast, a tedy jej budeme vždy odkládat do žlutého kontejneru. Větší kusy ale s ohledem na úsporu místa vždy raději rozlámejte na menší části.

Zdroje: hellohomestead.com, blog.greenredeem.co.uk, www.newtownbee.com