Vyhazovat posekanou trávu je hřích: Takto ji ještě skvěle využijete

Jestliže u svého příbytku máte kus trávníku, sekání bude zajisté vaším sezónním chlebem. Jak se dá tráva využít, abyste ji nemuseli vhazovat pouze do kompostu nebo do popelnice?

Posekanou trávu většina lidí vysype do kompostu a nic víc neřeší. Někteří lidé ani kompost nebo kompostér nevlastní, tak tráva putuje do popelnice na směsný odpad, samozřejmě ne vždy, neboť některá města a obce nabízí i svoz bio odpadu. Omrkněte ale i daší tipy, jak s posekanou trávou naložit, třeba vám nějaký padne do oka!

Zelené hnojení trávou

Když posekanou trávu ponecháte na trávníku, začne se rozkládat a dobře poslouží jako hnojivo. Ale pozor, tráva nesmí být dlouhá, na tento fakt musíte dbát! Tvrdí se, že tímto stylem ušetříte až 25% z celého hnojení. Tráva obsahuje přibližně 2% draslíku, 1% fosforu a 4% dusíku. Její rozklad poslouží jako zdroj obživy pro půdní bakterie.

Trávu nemusíte vždy sbírat do koše. U sekaček, které disponují funkcí mulčování, trávu nechte volně ležet za sekačkou. Zdroj: Profimedia

Mulčování

Každoročně nás v letním období čekají vedra, která jsou nepříjemná jak pro lidi, tak i pro flóru na zahradě. Nedostatek vody se na trávníku ihned projeví, proto je lepší buď nesekat trávník úplně na krátko, anebo posekat, ale zbytky ponechat na trávě jako mulč. Poskytne vám dobrou službu, protože zabrání nadměrnému vysychání půdy, protože brání zbytečnému odpařování vody. Pro tento způsob mulče lze použít sekačka na trávu, která disponuje funkcí mulčování.

Mulčovat trávou můžete i půdu u ostatních rostlin. Například u rajčat zábrání mulč z trávy rychlému vysychání půdy a zabrání prorůstání plevelu.

Posekanou trávu by byl hřích vyhodit do popelnice. Zdroj: Profimedia

Tráva na nový záhon

Rozhodli jste se, že se na zahradě ještě malý kousek pro další záhon najde? Směle do tvorby! Se zakládáním vám pomůže posekaná tráva. Pokud nijak na záhon nespěcháte, na vytyčený prostor navrstvěte trávu a nechte ji tam několik týdnů. Tráva zlikviduje veškeré rostlinstvo a záhon očistí. Po několika týdnech trávu shrábněte a půdu zryjte.

Urychlovač kompostu

Z trávy a dalších ingrediencí si můžete připravit perfektní urychlovač kompostu. Nachystejte si 2 díly slepičího hnoje, 5 dílů posekané trávy a 20 dílů vody. Tuto směsku nechte někde v ústraní několik dnů odpočívat, nebude to úplně vonět, ale výsledek bude stát za to. Pak už stačí jen pořádně kompost připraveným roztokem prolít.

Jestliže jste věrní kompostování, nezapomeňte kompost prokládat uhlíkovou složkou. Zdroj: shutterstock.com

Kompost

Jestliže nechcete využít ani jeden z tipů a jste věrní kompostování, budiž. Ale nezapomínejte na pravidla! Nelze sypat na kompost pouze trávu, protože obsahuje velké množství dusičnanů, a tím pádem by šlo o tzv. silážování. To je postup, kdy probíhá mléčné kvašení bez přístupu vzduchu, ale při nedodržení procedury vzniká nežádoucí kyselina máselná, mravenčí nebo octová. Výsledek je opravdu páchnoucí a nepoužitelný.

Trávu musíte prokládat ostatními prvky, aby měl kompost ideální poměr mezi dusíkem a uhlíkem. Obecný model je 3:1 (uhlík:dusík). Jak už víte, tráva obsahuje dusík a musíte do kompostu dodat uhlíkaté složky, mezi které patří například listí, piliny, dřevní štěpka nebo dřevěný popel. K trávě přihazujte i odpad z domácnosti, třeba vaječné skořápky, zeleninové a ovocné odřezky či kávovou sedlinu.

