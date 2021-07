Jak nejlépe využít skořici při práci na zahradě?

Skořice je velmi oblíbené koření naší kuchyně, ale dá se skvěle využít i na naší zahradě! Budete překvapeni, k čemu všemu jí lze použít.

Zdroje: www.nasezahrada.com, nasehvezdy.cz, blessmyweeds.com

Skořice má rozmanité využití

Skořice je aromatická kůra z tropických stromů skořicovníku. Má rozmanité využití, například ve farmaceutickém průmyslu (maskuje se s ní odporná chuť léků), v kosmetice, v léčitelství, i třeba v likérnictví. Ta, co je vypěstovaná na Srí Lance, se považuje za nejkvalitnější. Kdysi dávno byla skořice vzácná a drahá, vedli se o ní dokonce boje. V naší vlasti je známá cca od 15. století. A pozor, může způsobit alergickou reakci (když tak o tom přemýšlím, to může skoro všechno).

To, že má blahodárné účinky na naše tělo, chuť i duši, je jasná a známá věc. Zmíním několik pozitivních účinků: podporuje chuť k jídlu (to pro mě zrovna pozitivní není), má dezinfekční a antibiotické účinky, používá se proti nachlazení a kašli, zlepšuje krevní oběh, snižuje tlak, zmírňuje krvácení z nosu a silnou menstruaci (to už se dá velmi ocenit!).

Ale abychom se dostali k tomu dnešnímu hlavnímu tématu – ZAHRADA (trochu i domov)!

Jestli se chystáte nechat zakořenit řízky bylinek nebo pokojovku, přidejte do vody lžíci skořice Zdroj: shutterstock.com

Stimulátor růstu

Rádi množíte rostliny? Jestli se chystáte nechat zakořenit řízky bylinek nebo pokojovku, přidejte do vody lžíci skořice. Já se vrátila teď z dovolené a koukala jsem jako puk, protože mi krásně zakořenila šplhavnice (Potos). Skořice velmi dobře stimuluje vývoj kořenového systému a snižuje riziko kontaminace vody.

Odpuzuje komáry a mravence

Mravenci jsou užiteční, to ano, ale na zahradě nebo doma nás mohou trošku potrápit. O komárech se vyjadřovat nebudu, byla bych sprostá. Jestli víte, kde se mravenčí dálnice vyskytují, nasypte jim tam skořici, její vůně (pro ně smrad) je odpuzuje. Při západu slunce beru nohy na ramena, abych se schovala před náletem těch…zas bych byla sprostá! Prostě komárů. Prý i na ně pomáhá skořice. Nebojte, nemusíte se posypávat práškem, ale stačí si připravit roztok, kterým se postříkáte. Nebo stačí nakapat pár kapek skořicové silice do aromalampy, poté si můžete v klidu užívat na terase nebo zahradě sklenku dobrého vína.

Skořice odpuzuje komáry a mravence Zdroj: Witsawat.S / Shutterstock.com

Plíseň na rostlinách

Objevila se na zelených částech? Připravte si skořicový roztok: čtyři lžíce koření zalijte studenou vodou, nechte přes noc louhovat. Tímto postižená místa postříkejte nebo pomocí vatového tamponku naneste přímo.

Plíseň na substrátu

Rostlinám to nijak neubližuje, ale po estetické stránce – nic moc. Stačí do horní vrstvy substrátu zapracovat lžičku skořice a plísni můžete říct čus!

Poškození rostlin

Stane se, že omylem nalomíte výhonky nebo nějak jinak mechanicky rostlině ublížíte. Rány zasypte práškem skořice, tak jako regeneruje naši pokožku, dokáže „opravit“ i tu rostlinnou.

Pro lepší květ

Poupata jsou náchylná k různým chorobám a škůdcům. Abyste si zvýšili procento úspěchu, posypte poupata skořicí nebo použijte výše popsaný roztok.

To je vše. Já si jdu udělat krupicovou kaši s čokoládou, banánem a skořicí..