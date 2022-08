3 geniální způsoby, jak využít starý chleba: Vyhazovat ho je hřích

Zbývá vám doma občas starý chleba? V žádném případě ho nevyhazujte, byla by to věčná škoda. Kromě toho, že si z něj v kuchyni můžete vykouzlit topinky, krutonky či strouhanku, může být užitečný i pro pěstované rostliny. Jak ho můžete využít?

Snad v každé domácnosti se občas najdou dny, kdy rodina nestihne spotřebovat čerstvé pečivo. Dříve se staré rohlíky sušily na strouhanku a starý chléb se používal jako krmivo pro králíky nebo dobytek. Pokud žádná taková zvířata nechováte, můžete využít mocné účinky starého chleba s přehledem na zahradě i doma. Dá se z něj totiž jednoduše vyrobit velice kvalitní přírodní hnojivo, které svědčí nejen růžím, muškátům, ale i okurkám, rajčatům a také mnohým pokojovkám.

Proč starý chleba rostlinám prospívá

Možná už jste někdy slyšeli o účinném a levném hnojivu z droždí. A stejně tak funguje i výživa rostlin ze starého chleba, protože obsahuje kvasnice. Jde o významnou živinu, která podpoří rostliny ve správném vývoji, plození i bohatém kvetení.

Chlebové hnojivo je ideální volbou pro 'přikrmování' okurek v době květu Zdroj: profimedia.cz

Kvasnice jsou totiž zásobárnou biologicky aktivních stopových prvků, je v nich i kyselina listová, paraaminobenzoová a aminokarboxylová, které dodají plodům značně lepší chuť. V bohatém množství jsou zastoupeny také vitamíny skupiny B, vitamín D a prvky jako například fosfor, zinek, hořčík, dusík a draslík.

Kvasinky také skvěle přispívají k tvorbě silného kořenového systému. Chlebové hnojivo je zároveň skvělé i proto, že velice pozitivně ovlivňuje odolnost rostlin nejen před nepřízní počasí, ale i proti nežádoucím chorobám a obtížným škůdcům.

Hnojivo na zahradní plodiny

Připravte si větší nádobu nebo kbelík a naplňte ho do dvou třetin starým ztvrdlým chlebem, který zalijete vlažnou vodou. Za několik minut změklé pečivo náležitě rozdrťte a rozmíchejte. Nádobu pečlivě uzavřete a takto připravený roztok nechte alespoň 10 dní kvasit na slunném a vyhřátém místě.

Po uplynutí směs nařeďte odstátou vodou v poměru 1:3 a zeleninu hnojte jednou za 2 až 3 týdny až do sklizně, růže každých 10 dní v období, kdy se na rostlině objevují první květy až do odkvětu. Takto vzniklé hnojivo je naprosto přírodní, a hlavně velice výživné, proto často funguje i na nemocné rostliny, které dokáže přivést znovu do života. Týká se to hlavně okurek se žloutnoucími listy.

Vyživte i skleníkové rostliny

Hnojivo ze starého chleba je velice účinným prostředkem i pro rostliny a květiny, které pěstujete ve skleníku. V případě, že tento účinný prostředek budete využívat během horkých letních dní, je nutné, abyste předtím rostliny trochu zalili. Kvasinky z chlebového hnojiva se budou mnohem lépe vstřebávat. Pokud potřebujete rostlinám dodat větší dávku draslíku, přidejte ještě do kvasného hnojiva drcené vaječné skořápky nebo dřevěný popel.

Hnojivo ze starého chleba je velice účinným prostředkem i pro rostliny a květiny, které pěstujete ve skleníku. Zdroj: shutterstock.com

Verze pro pokojové květiny

Staré pečivo perfektně působí i na rostliny pěstované v bytě. Převařte 1 l vody a nechte ji zchladnout na pokojovou teplotu. Namočte do ní 30 g starého tvrdého chleba, nádobu uzavřete a nechte stát minimálně 24 hodin na chladném a tmavém místě. Druhý den roztok přeceďte přes síto do čisté nádoby a jednou za tři dny jej dopřejte každé rostlině po 1 kávové lžičce. Hnojivo do spotřebování uchovávejte v lednici.

Zdroje: www.adbz.cz, www.bydlenisnu.cz, www.living.iprima.cz