Ach jo, léto je pryč. A slunečnice pomalu odkvétají… Vy ale jejich podstatnou část můžete ještě využít. Jak?

Slunečnice patří mezi květinové extroverty. Je zářivá, vysoká a nikoho nenechá chladným. Není divu, že staří indiáni k této rostlince vzhlíželi a dokonce jí považovali za božskou. Některé legendy tvrdí, že staré kmeny vařívaly okvětní lísky slunečnic a odvar používaly coby afrodiziakum.

Kdo ví, jestli opravdu fungovalo… Nicméně, z dnešní slunečnice už nikdo lektvary nevaří a je víceméně okrasnou rostlinou, která podle květomluvy rozdává lásku, přátelství a dobrou náladu. Pokud ji máte na zahradě a právě odkvétá, nebuďte smutní. Tato rostlinka vám může ještě hodně posloužit.

Autorka videa Chicori Girl Wellness vám ukáže, jak udělat ze slunečnicových stonků mouku. Více na kanále YouTube.com.

Stonky jako dřevina

Určitě jste si všimli, že slunečnice je pořádný dlouhán, který může dosáhnout výšky až tři metry. Aby se udržela na takovém výsluní, musí mít pevný stonek. A to je přesně ta část rostliny, která se dá využít i po odkvětu.

Důležité je stonek nejdříve pořádně usušit, aby zdřevnatěl. A pak s ním můžete dělat doslova co chcete. Tady je inspirace na pět věcí, které vám mohou ozvláštnit zahradu.

Teepee

Pěstujete fazole, hrách nebo jinou pnoucí zeleninu? Ze sušených stonků slunečnice si můžete vytvořit kruhové teepee, které se dá využít hned dvojím způsobem – jako oporu pro pnoucí zeleninu, ale zároveň i coby „zelený úkryt“ pro vaše děti.

Postup je jednoduchý: Spojte lanem tři nejsilnější stonky. Pak k nim postupně přivažte i další stonky, které vyplní prázdná místa. Tím získáte konstrukci teepee. Na jaře kolem kruhového základu teepee zasaďte fazole. Nechte popínavou zeleninu, aby se „plazila“ po domečku a postupně vytvářela i jeho „zelenou střechu“. Teepee se stane okrasou zahrady a vy budete mít svou úrodu pod kontrolou.

close info Profimedia zoom_in Teepee ze slunečnicových stonků se může stát oporou pro pnoucí fazoli.

Stylové treláže

Ze sušených slunečnicových stonků můžete vytvořit i zahradní treláže. Pro každou mříž vyberte dva velké silné stonky. Nařežte je na menší části a vytvořte z nich mřížku. Spoje svažte drátem nebo silným rybářským vlascem.

Hotovou treláž nechte vyschnout a poté vykartáčujte nebo nastříkejte hydroizolačním tmelem. Treláž můžete použít kdekoliv na zahradě. Hodí se i jako zástěna pro popínavé rostliny nebo růže.

Základna kompostu

Někteří zahradníci sešlapávají suché stonky slunečnic na „placku“, aby je použili jako základ pro svůj kompost. Jiní zase stonky nařežou (nebo rozemelou) nadrobno a přidají je ke kompostu. Udělejte to také tak. Vaše organické hnojivo bude mít více živin a vy zase lepší úrodu.

Alternativní palivo

Víte o tom, že suché stonky slunečnice skvěle hoří? Není proto divu, že je mnozí chataři nechají vysušit a poté nařežou na menší kousky, které používají k zapálení ohně v kamnech.

Tuto „topnou výpomoc“ si můžete dovolit jen v případě, že slunečnice nebyly jakkoliv chemicky ošetřovány. V opačném případě by hrozilo, že by se výpary z chemikálií uvolňovaly do vzduchu a ohrozily tak vaše zdraví. A to nechcete…

close info Profimedia zoom_in Oporu pro popínavky v podobě žebříku si můžete vyrobit i ze stonků slunečnice.

Žebříková opora

Tak, jak jsme popisovali fazolové teepee, tak podobně funguje další opora pro popínavé rostliny, která má podobu improvizované střechy. Vytvoříte si ji snadno: Na zem položte dva velké stonky. Třetí nařežte na stejně dlouhé dílky po 30 – 40 centimetrech.

Z nich vytvořte žebříčkové šprušle, které k nosným stonkům přivažte. Tímto způsobem si vyrobte dva „žebříky“, které pak nahoře spojte do formy střechy. Získáte tím oporu pro popínavky, větší rostliny, ale i zeleninu.

Zdroje: www.almanac.com, https://dengarden.com