Praktické triky, jak využít efektivně zbytky dýně

Dýně a podzim k sobě neodmyslitelně patří. Před pár lety byste na našich stolech tuto zeleninu nenašli. Pro většinu Čechů to byla exotická plodina a o jejím využití v kuchyni jsme věděli jen velice málo. S příchodem Halloweenu a jeho stále větší oblíbenosti v našich končinách nastal zvrat. Také jste dlabali a vyráběli oranžová strašáky? Tak to máte doma jistě zbytky vyřezané dýně. Víte, jak se dají využít?

Dýně teď není problém sehnat v jakémkoliv obchodě. Je prostě jejich sezóna. Lze z nich vykouzlit nádherné podzimní dekorace nebo nějakou podzimní dobrotu. Máme pro vás bezva tipy, jak zpracovat dýni, aneb co se všechno dá udělat s jejími zbytky. Určitě je nevyhazujte, byla by to věčná škoda!

Co to je dýně a kde se vzala

Dýni řadíme do čeledi tykvovitých. Kromě ní do této kategorie spadají také okurky, melouny, čajoty a cukety. První zmínka o dýni pochází z doby, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku a přivezl ji jako exotickou plodinu do Evropy. Tykve a její semena se staly vyhledávaným zbožím z Nového světa. Paradoxní je, že dýně v tehdejší době předčila svou popularitou i dovezená rajčata a brambory.

Zbytky dýně nevyhazujte, byla by to věčná škoda! Zdroj: profimedia.cz

Dýně není jen zábava na Heloween, ale je to vitamínová bomba

Dýně jsou velmi prospěšné pro lidské zdraví. Obsahují totiž nepostradatelné stopové prvky, jako jsou železo, fluor, jód, měď, mangan a zinek. Jsou velice vhodné při redukčních dietách, protože jsou lehce stravitelné a bohaté na vlákninu. A navíc jsou plné citrulinu, který podporuje látkovou výměnu, a tím pádem i vylučování jedovatých látek z těla. Takže bezva detox za pár kaček. Kromě toho dýně pročišťují krev i trávicí systém a skvěle pomáhají udržet tělo ve zdravé kondici.

Vyrobte si originální stojan na svíčky

Ať už je dýně menší nebo větší, vždy se hodí jako stojan na svíčky. A platí to i na různé nevyužité odřezky. Do malé dýně můžete vložit knot a vylít ji voskem, vznikne vám tak nádherná rustikální svíčka. Pokud se úplně necítíte na lití vosku, stačí dle velikosti skořápky do dýně umístit jednu či více čajových svíček. Efekt je zaručen a vy si můžete užívat teplo domova a útulnou atmosféru. Po stranách můžete klidně udělat dírky v různých tvarech a rozehrát tak podzimní světelnou podívanou.

Udělejte si rustikální misku na polévku

Přijdou vám na večeři přátelé a chcete je překvapit a inspirovat? Tak to pro vás máme naprosto originální tip! Naservírujte jim dýňovou polévku v jejím původním obalu! Ujistěte se, že je skořápka dýně pořádně vyčištěná a nezůstalo v ní nic nežádoucího. Hotovou horkou polévku podávejte v netradiční dýňové misce a klidně ozdobte jak pokrm, tak i nové nádobí nějakou další vychytávkou dle svého vkusu. Vaši hosté na tuto chvíli určitě nezapomenou a děti budou naprosto nadšené.

Do přírodního květináče z dýně můžete zasadit podzimní rozkvetlé květiny nebo třeba vřes. Zdroj: profimedia.cz

Fantazii se meze nekladou...

Všechno, co potřebujete, je suchá a vydlabaná dýně. Abyste zabránili hnilobě, je lepší vložit mezi dýni a zeminu igelit. Do vzniklého přírodního květináče pak můžete zasadit podzimní rozkvetlé květiny nebo třeba vřes. Celkový dojem můžete podtrhnout mechem nebo barevnou stuhou.

Krmítko pro ptáky zpestří vaši zahradu

U krmítka postupujete obdobně. Vše, co musíte udělat, je odříznout horní část nepoužité dýně a vyříznout dva otvory, vždy jeden na každé straně dýně. Přivažte do nich pevný provázek a pak už jen zavěste na zahradu. Nové krmítko naplňte semínky a pak už jen z okna sledujte, jak vás navštěvují noví okřídlení přátelé.

Semínka si schovejte a v příští sezóně z nich vypěstujte nové rostliny. Zdroj: profimedia.cz

Semínka si schovejte a v příští sezóně z nich pěstujte

Kvalitní semínka z dýní nevyhazujte! Stačí, když je pečlivě opláchnete a dostatečně dlouho sušíte, klidně i několik týdnů. Jakmile budou „chrastit“ je dobré je dočistit opatrným promnutím v dlaních. Měly by tak odpadat zbytky dužiny a nepotřebné blanky, jimiž mohla být ještě některá semena obalena. Celou dobu dbejte na to, abyste semena nepoškodili. Kdyby byla některá semínka stále vlhká, mohla by vám plesnivět a poničit tak i ostatní. K výsadbě byste pak neměli bohužel nic.

