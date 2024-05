Vyseli jste hrášek, zdálo se vám, že na oporu bude času dost ale první sazeničky už začínají vypadat k světu a jejich šlahouny se kroutí všude okolo? Poskytnout hrášku oporu není nijak těžké, ale i to se dá udělat několika způsoby.

Jakou oporu potřebuje hrášek?

Rozhodli jste se zasít hrášek? Výborná volba! Je to rostlina nenáročná, docela hezky kvete a brzy vás také potěší sladkou nadílkou, jen je třeba nenechat hrách přezrát!

Nyní už by měly být hrášky alespoň pár centimetrů vysoké, protože za ideální dobu výsevu se považuje březen a nejpozději duben. Je to proto, aby stihl hrášek dozrát za chladnějšího počasí a neztratil na sladkosti a šťavnatosti.

Hrášek jako mnohé luštěniny je popínavý a rozhodně je vhodné poskytnout mu oporu. Mysleli jste na to? Autorka tohoto příspěvku už to má vymyšlené a v příspěvku z YouTube kanálu Tvoření s Rooyou vám ukáže, co má v plánu a jak na to.

Hrách bude šplhat sám. Něco mu ale dejte!

Hrášku je jedno, jak bude opora vypadat. Bude šplhat nejen po takové umě vytvořené mříži z proutků, ale samozřejmě také mříži kovové, plotu, řetízku, provázku nebo tyči. Hrášek a další luštěniny můžete táhnout také po sloupcích nebo konstrukci pergol či altánků. Záleží určitě také na tom, kolik hrášku máte a zda je skutečně nutné kvůli dvěma rostlinám natahovat síť nebo stavět mřížku.

Mezi poměrně hezké a takové venkovské způsoby patří kuželovité konstrukce z několika prutů, které jsou svázané ve výšce zhruba metru a půl. Do bohatěji osázeného záhonu se natahují horizontálně provázky mezi zatlučenými kůly na obou stranách záhonu.

Do středu záhonu je možné natáhnout také síť nebo postavit dřevěnou či kovovou mřížku. Hrách není třeba vyvazovat. Sám se chytá svými úpony jakéhokoli materiálu v okolí.

Živá opora pro rostoucí hrách či fazole

Víte, jak pěstovali luštěniny původní obyvatelé Ameriky? Bylo to metodou tří sester, což rozhodně nemá nic společného s českou hudební skupinou. Tři setry představovaly rostliny fazole, kukuřice a dýně. Původní Američané totiž měli pěstování těchto tří plodin dobře promyšlené a tyto rostliny se výhodně doplňovaly. Jak to funguje?

Dýně pokryla půdu a tím zadržovala vláhu, se kterou mohly rostliny lépe hospodařit, navíc tento přirozený pokryv bránil plevelům v šíření pod těmito plodinami.

Dalším bonusem, který vy ale neoceníte je, že ve volné americké přírodě dýně bránily okolní zeleň před mývaly a srnkami svými chlupatými a poměrně nepříjemnými stonky.

Fazole a další luštěniny zase v půdě vážou pro rostliny důležitý dusík, z čehož mají také všechny prospěch. Navrch fazole dobře prorostlým kořenovým systémem udržely i vysokou kukuřici na místě a ta lépe odolávala větru.

Kukuřice zase poskytla fazolím oporu, a tak ze své přítomnosti tři sestry vzájemně prospívaly a daly vzniknout postupům sázení, které dnes známe jako doprovodné pěstování či výsadbu.

Letos už to možná nestihnete, ale pokud byste chtěli, vyzkoušet přirozenou oporu takového typu, můžete vysadit u hrachu nejen kukuřici, ale také například vysoké slunečnice, jejichž stonky jsou skutečně velmi pevné.

Dokonce natolik, že po sklizni slunečnic lze jejich stonky utnout a jako tyče k vyvazování rajčat nebo hrachu je můžete použít klidně příští rok.

