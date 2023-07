Zkušený zahradník radí, jak vyvázat rajčata. Má svůj ověřený postup

Zkušení pěstitelé rajčat mají různé fígly, jak rajčatům dodat dostačenou oporu. Jak to děláte vy? Rajčata můžete vyvázat i do spuštěného provázku. Je to zajímavý způsob, který můžete určitě vyzkoušet, pokud k tomu máte příznivé podmínky.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, www.dumazahrada.cz Proč rajčata vyvazovat? U rajčat nízkého vzrůstu není vyvazování nutné. Kompaktní nízké druhy s malými plody mají dostatečně silný kmínek, který na běžně chráněném stanovišti, kterým může být jen zeď, jsou dostatečně stabilní. Problém nastává při nárůstu do výšky. Tyto vysoké odrůdy mají pak také větší plody, které je ale zatěžují. Rajčata je proto nutné fixovat k opoře pro jejich výšku a křehkou konstituci. Podívejte, jak si poradil s vyvazováním rajčat autor z kanálu Moje videa. Autor se s vámi podělí o způsob vplétání rajčat do provázku zavěšeného vysoko u stropu skleníku. Bohužel tento způsob se nehodí vždy, jelikož je nutný závěs vysoko nad rostlinami. Jaké jsou další možnosti? Pokud nemáte s vyvazováním rajčat zkušenosti, pak vězte, že obyčejně stačí jen dřevěná, bambusová, plastová nebo kovová tyč, ke které je vhodné rajčata přivázat režným provázkem. Tyč musí být dostatečně dlouhá, aby mohla sloužit jako opora i při konečné výšce vzrostlého rajčete. Samotné vyvazování se provádí tak, aby měl kmínek možnost dál růstem sílit. Obyčejně stačí tyčku provázkem dvakrát obtočit, aby neklouzal dolů a pak natáhnout ke kmínku rajčete a za ním zavázat. Provázek musí být tak krátký, aby přece jen držel rajče u tyče, ale volný, aby mohla rostlina růst bez zaškrcení provazem. K opoře lze využít celou řadu pomůcek. Zdroj: NinaMalyna / Shutterstock Fígly na vyvazování rajčat Protože se někteří pěstitelé obávají škrcení kmínku, používají se k vyvazování například nastříhané staré dámské punčochy. Respektive pevný, ale měkký materiál, který se nezařízne do zeleně. Stejně poslouží nastříhané proužky z trička nebo jiný poddajný textil. Další možností jsou kovové zvlněné tyče nebo spirály, do kterých je možné rajče obtočit a to s pomocí takové opory roste dál bez nutnosti úvazu. Rajčata mohou růst také u mřížové opory, kterou prorostou nebo na ni polehnout, pokud je jen mírně pod úhlem. Na přichycení rajčat existují také speciální kolíčky. Každý pěstitel tak má škálu možností, ze kterých si vybere nejvhodnější způsob pro sebe.