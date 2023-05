Většina lidí vyvazuje okurky špatně. Zkušená zahradnice radí krok za krokem

S blížícím se létem přichází i doba okurek. Nejen salátovek, ale i nakladaček. Abyste využili co nejdelší vegetační období okurek a vaše úroda tedy byla co největší, pojďme si říci, co pro to udělat. Jak je správně pěstovat a vyvazovat?

Okurky jsou jednou z nejoblíbenějších a také nejvděčnějších zelenin našich zahrad. Často se setkáte s tvrzeními, že okurky jsou naprosto nenáročná zelenina, že pěstovat bez problémů ji může i začátečník. Pravda to příliš není, každá zelenina vyžaduje péči a starost, ale začátečník to zvládnout může, pokud se bude řídit několika základními radami. Vyvazování okurek Na jeden zajímavý způsob, jak vyvazovat okurky na provázky, se podívejte v následujícím videu: Jak okurky vyvázat? Existuje několik základních osvědčených metod. Pokud pěstujete okurky ve skleníku nebo fóliovníku, obvykle zahrádkáři volí systém vyvazování na provázky nebo lanka, která zakotví do horní konstrukce. Pěstujete-li okurky na záhonech, osvědčují se konstrukce z latí nebo rovnějších větví, do kterých budete okurkové rostliny vplétat tak, abyste je vyváděli směrem vzhůru. Kari síť Máte-li k dispozici drátěnou kari síť, využijte ji. To je optimální a osvědčená metoda! Můžete ji opřít šikmo o zeď, lze ji přivázat ke kůlům zatlučeným do záhonu, lze ji ale také položit horizontálně na několik kolíků tak, abyste okurky vyvedli na síť alespoň 30 – 40 cm nad povrch záhonu. Budete-li pěstovat okurky ve velkých květináčích na balkóně, postačí vám silnější větev pěvně vsazená do květináče, kolem které budete okurky vyvazovat směrem vzhůru. Vyvazování okurek, ať už zvolíte jakýkoliv způsob, společně s očišťováním rostlin o přebytečné listy tak, aby mezi okurkami mohl volně procházet vzduch, jsou základními radami, které vám pomohou vyhnout se nebezpečí okurkové plísně. Vaše rostliny pak budou podstatně déle žít a tomu bude odpovídat i množství úrody kvalitní, zdravé a čerstvé zeleniny. Nemusíte mít speciálně vyrobené mříže ze dřeva, stejnou práci udělá i drátěná kari síť. Zdroj: Shutterstock Jak na pěstování okurek? Okurky lze pěstovat ve skleníku či fóliovníku, ale také na záhoně a dokonce i na balkónech. Potřebují ke svému růstu slunce, vodu a živiny. Na správné zalévání jsou okurky citlivé. Zálivku potřebují pravidelnou, ale dbejte, aby kořenový systém nebyl podmáčený. Současně, a to je velmi podstatné, vyvarujte se při zalévání okurek toho, abyste vodu lili i na listy rostliny. Snadno by mohla vaši zeleninu napadnout plíseň – největší nepřítel okurek. Okurky je dobré vyvázat na provázek nebo pěstovat na síti. Zdroj: Shutterstock Jak se vyhnout okurkové plísni? Abyste se tomuto riziku vyhnuli, měli byste dodržovat několik podstatných zásad: Okurky zalévejte ke kořenovému systému. Vyvarujte se mokrých listů.

Okurky jsou plazivá, bohatě olistěná zelenina. Čím více listů, které vytvářejí opravdovou „džungli“, tím větší nebezpečí napadení plísní.

Okurky, pokud možno, nenechávejte plazit po záhoně. Vyvazujte je! To je základní prevence, kterou se vaše okurky mohou vyhnout plísním. Tato péče výrazně prodlouží jejich život (a tím i množství sklizené úrody).

Rostliny okurek pravidelně kontrolujte. Pokud narazíte na projevy plísně, bez váhání takové listy odstřihněte a zlikvidujte. Ne však například do kompostu. Plíseň musí jít rovnou do popelnice.

Vyvázané rostliny okurek zbavujte nadměrného množství olistění. Řiďte se pravidlem, aby mezi rostlinami mohl proudit vzduch. I toto je jedno z významných preventivních opatření. Okurky obsahují až 96 % vody. Zdroj: Shutterstock Proč okurky? Důvodů, proč se okurky těší velké oblibě, je celá řada. Mají nízký energetický obsah (což ocení všichni, kteří pečlivě sledují svoji hmotnost). Okurky obsahují až 96 % vody. To znamená, že jejich konzumace výrazně přispívá k hydrataci organismu. Obsahují vitamíny C, K, B5 a A, tolik důležité pro správnou funkci těla a minerály, jakými jsou draslík, hořčík a měď. Okurky jsou bohaté na vlákninu, což pomáhá udržovat pocit sytosti po jídle, a obsahují antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před poškozením a mohou snižovat riziko vzniku některých chronických onemocnění.