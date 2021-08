Jak zabránit praskání rajčat? Tenhle jednoduchý a nenáročný trik jej vyřeší

Popraskaných rajčat se nemusíte bát. I přes nevzhledné „strie" jsou plody šťavnaté a chutné. Jedinou nevýhodou je, že tenčí kůže láká různé choroby a škůdce. Rajčata jsou tak náchylnější ke hnilobě, o kterou žádný zahradník nestojí. Jak praskání rajčat zabránit?

Pokud žijete na místě, kde se střídají extrémní sucha s vydatnými dešťovými přeháňkami nebo víte, že rajčatům zapomínáte dopřát každodenní zálivku, zkuste si pořídit odolnější odrůdu rostlin. Mezi ně patří například Bejbíno, Dafne, Orkadu, Partner, Start, Toríno a další.

Jak zabránit praskání rajčat

Již jsme naznačili, že praskání rajčat je způsobeno nepravidelnou zálivkou. Za ni však nemohou pouze pěstitelé, ale i klimatické podmínky. Stačí, aby rostlina byla několik dní na suchu. Jakmile zaprší nebo ji zalijete, s dodanou vodou si nedokáže poradit a dochází k popraskání pletiv. Tomu můžete předejít, když budete rostliny zalévat pravidelně a správně. Největší spotřebu vody mají rajčata v době tvoření plodů. Při zrání už ji však tolik nevyžadují.

Praskání rajčat je způsobeno nepravidelnou zálivkou. Zdroj: Shutterstock.com / Anetlanda

Sklízejte

Sklizeň na poslední chvíli není ideální. Nečekejte na to, až bude rudý celý plod. Náhlý přívalový déšť by ho mohl poškodit. Proto sledujte předpověď počasí a pokud se žene bouřka, rychle rajčata skliďte. Plody dozrají i v domácích podmínkách. Aby si udržely sladkost, nechte na nich stopku. Poté je dejte do krabice s jablkem. Za několik dní budou připravené ke konzumaci.

Hnojte

Aby byly rostliny zdravé a odolné, potřebují pravidelný přísun živin. Pokud máte půdu bohatou na dusík, hnojte hnojivy s nízkým obsahem dusíku, ale s vysokým obsahem fosforu. Pokud naopak dusík v půdě chybí, hnojte přípravky s označením 8-8-8 nebo 10-10-10.

Trik s mulčem

Nejlepší možností, jak vyrovnat vláhu v půdě, je mulčování. Přikrývka zajistí, že se voda bude odpařovat pomaleji. Rostlina tak bude mít stále přísun životadárné tekutiny a nedojde k šoku. Mulčujte dřevěnou štěpkou, slámou, suchými listy nebo čerstvě posečenou trávou.

Nejlepší možností, jak vyrovnat vláhu v půdě, je mulčování. Zdroj: Jurga Jot/Shutterstock.com

Co s popraskanými rajčaty

Neuhlídali jste vlhkost a rajčata vám popraskala? Nevěste hlavu. Plody co nejrychleji skliďte a umístěte do ledničky, aby nedošlo k napadení mikroorganismy, jako jsou bakterie a houby. Rajčata pravidelně kontrolujte a co nejrychleji je zpracujte. Můžete si vytvořit skvělý letní salát, zapékané těstoviny, rajčatovou omáčku na pizzu nebo kečup.

Zdroj:

www.hobby.instory.cz, www.hobby.magazinplus.cz