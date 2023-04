Rododendron chřadne? Takto ho ještě zachráníte, ale pospěšte si!

Rododendron je keř, který leccos snese. Nicméně i rododendron dokáže občas pořádně onemocnět. Poznáte to podle listů. Jak chřadnoucí rododendron zachránit?

Pěnišník neboli rododendron je ozdobou zahrad. V období květu je krásnou dominantní rostlinou. Na světě existuje 1000 druhů rododendronů. Některé z nich jsou stále zelené, jiné zase opadavé. Pokud se s keřem děje něco nedobrého, většinou to poznáte na listech. Bývají buďto suché nebo zkroucené, jako kdyby je někdo chtěl smotat do ruličky. Co může být příčinou?

O správném pěstování rododendronu se dozvíte na videu:

Nadbytek vláhy

Přestože rododendron potřebuje vlhký substrát, přílišná vláha mu škodí. Voda totiž z půdy vytěsňuje vzduch. Kořeny pak nemůžou dýchat, zahnívají a rostlina se udusí. Pokud tedy zjistíte, že váš rododendron je přemokřený, okamžitě místo prokypřete a do prohloubené jámy dejte vrstvu drenáže (písek, štěrk, říční oblázky nebo keramzit).

Rododendron je na vodu citlivý. Zdroj: Profimedia

Nedostatečná zálivka

Svinuté listy ale většinou vypovídají o tom, že váš rododendron má žízeň. Pokud je suché léto beze srážek, je potřeba mu vypomoci ranní pětiminutovou zálivkou. Ta mu dodá živiny, osvěžení i vláhu. Za chvíli budou listy zase jako dřív.

Kvalita půdy je zásadní

Rododendron má svoje nároky. Aby vám dobře kvetl a prospíval, potřebuje kyselejší půdu. Tu připravíme ze směsi rašeliny, vyzrálého kůrového humusu, pro rododendron důležitých živin a stopových prvků. Pokud ale rododendron zasadíte do zásadité půdy, se zlou se potážete. Nedostatek dusíku v půdě se okamžitě odrazí na barvě keře. Začnou mu žloutnout a padat listy. Abyste svůj oblíbený keř dostali z nejhoršího, stačí změnit půdu a postříkat listy rychle působícím hnojivem.

Keř potřebuje kyselou půdu. Zdroj: Profimedia

Rododendron miluje stín

Pokud ho zasadíte na slunečné místo s celodenním svitem, můžete mu hodně uškodit. První varovné signály poznáte opět podle listů. Zpočátku se objeví prasklinky, pak zelená část keře začne usychat a hnědnout. Hrozí, že keř zahyne úplně. Pokud tedy máte keř na špatném místě, teď je ten nejlepší čas ho přesadit na vhodnější stanoviště. Jak na to? Rostlinu svažte a pomocí rýče vytvořte kořenový bal. Rododendron s balem uložte na plachtu a přetáhněte tam, kde mu bude lépe. Pozor, nezapomeňte, že keř potřebuje stín a kyselejší půdu!

Choroby rododendronů

Chloróza neboli žloutenka je jednou z častých nemocí rododendronů. Projevuje se žloutnutím uprostřed listové čepele. Příčinou nemoci často bývají nevyhovující podmínky (například půda s velkým obsahem vápníku, který blokuje příjem hořčíku a železa, čímž zamezuje rostlině vyrobit chlorofyl). První pomocí při takovém onemocnění je přípravek na zvýšení kyselosti půdy – Chlorfen a přidání kyselé rašeliny. Dalším nepřítelem rododendronů je houba rodu Phytophthora, která se projevuje skvrnitostí listů. V tomto případě většinou platí přípravek Discus.

Jedním z nepřátel rododendronu je i houba. Zdroj: Profimedia

Jak poznat napadení škůdci

I rododendron má v přírodě své nepřátele. Je jím nenasytný lalokonosec rýhovaný, který mu užírá listy. Po jeho nájezdech zůstávají okousané listy a pupeny. Proti dospělému lalokonosci pomáhá, když dáte pod rododendron mokré prkénko. Brouci ho začnou využívat jako úkryt a vy je pak ráno v klidu seberete. Chcete-li napadený rododendron ošetřit chemicky, doporučujeme přípravky Thiodan nebo Furadan.

