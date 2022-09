Jak naše babičky uchovávaly dešťovou vodu pro zalévání? Stačila jim utěrka

Dešťovka je poklad a v každém ohledu se ji vyplatí odchytávat. Jak zadržet dešťovou vodu co nejdéle v dobré kvalitě, aby se nezkazila, nezapáchala a zůstala čistá?

Sbírání dešťové vody je užitečné a značně se vyplatí. Sbírat ji můžete i na terasách a balkonech. V přírodě je totiž obecně značný nedostatek vody. Kromě toho, že nejvíc svědčí rostlinám jako zálivka, je zároveň použitelná i v domácnosti třeba na úklid. V případě, že se vám zásoby dešťovky hromadí, zkuste trik našich babiček, budete k němu potřebovat jen utěrku a prázdné nádoby.

Výhody dešťové vody

Je přiřazena k měkkým vodám, protože neobsahuje soli, minerály ani chlór. V žádném případě však není pitná. Má ideální pH a teplotu odpovídající především venkovnímu prostředí, a je tak tím nejlepším pro všechny pěstované plodiny. Co však dělat v době opakovaných srážek, kdy je vody dost? Stačí jen vědět, jak si poradit.

Nenechávejte zbytečně odtékat dešťovku do kanálů, je to škoda a navíc neúsporné. Zdroj: Shutterstock

Pozor, kam dešťovku svádíte

Nenechávejte zbytečně odtékat dešťovku do kanálů, je to škoda a navíc neúsporné. Dokonce i sám zákon říká, že je tomuto stavu nutné zabránit. V případě, že ji neodchytáváte, myslete předem na to, kam se může vsáknout. Nikdy byste ji neměli nechat vytékat na cizí pozemek bez předchozí domluvy. Veliký pozor si dejte i na svod do studny, obzvlášť, je-li v ní pitná voda. Mohlo by tak dojít k nebezpečné kontaminaci okolních pramenů.

Do čeho vodu odchytávat

Většina zahrádkářů sbírá vodu do velkých plastových, kovových nebo dřevěných barelů. Každý sud by měl být vždy dostatečně pevný, naprosto nepoškozený a stát na rovném a stabilním podkladu. Vodu do něj můžete nechat svádět pomocí okapu, k některým sudům lze pro snadnější používání připojit přímo kohoutek nebo hadici.

Poslední dobou se staly značně populární i povrchové nádrže. Vodu z nich lze pohodlně nabírat k zalévání, nebo odčerpávat pomocí čerpadla, či zhotovit si systém automatických závlah. Výběr je jen na vás a vašich podmínkách.

Jak zabránit zkažení vody

Jistou nevýhodou je, že se dlouho skladovaná voda poměrně rychle kazí a přichází o svou čerstvost. V první řadě, byste měli vodu chránit před přímým sluncem, které podporuje kažení či zahnívání vody. Odchytné nádoby by měly mít víko, které vodu ochrání od nečistot jako je například spadané listí. V případě, že se vám udělá na vodě řasa, je možné s ní ještě zalévat, pokud však dešťovka nepříjemně zapáchá, je to na vás a skutečném stavu vody.

Jistou nevýhodou je, že se dlouho skladovaná voda poměrně rychle kazí a přichází o svou čerstvost. Zdroj: Profimedia

Utěrkou k delší trvanlivosti

V první řadě, aby se voda kazila pomaleji, neměla by zůstat dlouhou dobu nehybná. Proto ji občas promíchejte a pravidelně využívejte, aby se mohla promíchat. Je to složité, když však neprší. Proto není od věci, prodloužit dešťovce životnost. Stačí, když si vezmete z kuchyně obyčejnou utěrku a jednoduše přes ni odchycenou vodu scedíte do předem připravených čistých nádob. Dokonale tak odstraníte většinu nečistot, které způsobují kažení vody.

V praxi se můžete na zkušenost s utěrkou podívat zde:

Zdroje: www.prozeny.cz, www.prozeny.cz, www.kupi.cz