Jak zadržet vodu na zahradě: Naši předci to uměli skvěle

Vody je čím dál tím méně a neustále se právem zvedá její cena. Jak ušetřit vodu i peníze na zahradě? Naši předci na to byli zaručení experti! Ono jim nic jiného nezbývalo, protože by neměli co do pusy. Co bychom se od nich měli naučit?

Hospodaření s vodou na zahradě se zajisté vyplatí. Nejen, že ve vaší peněžence zůstane více bankovek, ale poděkuje vám i příroda. V letním období je v některých dnech a týdnech o vodu nouze. Jak docílit toho, aby se voda na vaší zahradě „zdržela“ co nejdéle a udělala co nejvíce užitku?

Jak říká ekolog z ministerstva životního prostředí Ing. Jiří Bednář: „Jde o každodenní maličkosti. Když se projdu po ulici, vidím, že dešťová voda z 99 % domů odtéká rovnou do kanalizace. To je značné množství, které by majitelé domů mohli alespoň částečně zadržet a využít, případně nechat zasáknout.“

Uchovávání dešťovky

Než zalévat z vodovodního řadu a zbytečně plýtvat pitnou vodou a svými penězi, je rozumnější umístit pod okap s výklopkou sud či jinou vhodnou nádobu a vodu si nachytat.

Jestli uvažujete o větší nádrži, třeba podzemní, můžete se rozhodnout mezi mnoha velikostmi. V období velkého sucha a případného zákazu zalévání se vám rozhodně bude větší nádrž hodit a rozkvetlá zahrada zůstane stále krásná a zelená.

Také si vzpomeňte na pokojové rostliny! Dešťová voda je pro ně nejpřirozenější zálivkou a dají vám to jasně najevo svým bezstarostným růstem.

Na dešťovou vodu můžete použít cokoliv. Zdroj: Autor: ROMAN KALISHCHUK / Shutterstock

Načechrejte půdu

Možná jste zaslechli pojem „zalévání motykou“. Jestli máte na zahradě udusanou hlínu s trávou, při dešti voda odteče pryč, protože se vsákne jen minimální množství. Pokud ale půdu načechráte, vsákne se jí daleko víc a do větší hloubky.

Mulčování

Vhodným mulčem si udržíte vlhkost u rostlin a stromů, u kterých je zrovna třeba. Sluneční paprsky se jen těžko dostanou přes nános mulče, půda se nepřehřeje a nevyschne. Bonusem je nižší zarůstání plevelem. Pozor ale na mulčovací kůru, ta je vhodná jen pro některé rostliny a keře, které si libují v kyselém prostředí. Zeleninu můžete mulčovat například posekanou trávou (bez plevele), která dodá zemině i dostatek živin.

Mulčování snižuje výpar vody a svědčí kořenům rostlin. Zdroj: Shutterstock.com / Nadzeya Pakhomava

Zalévejte méně často, ale intenzivně

Když krůpnete každý den ke smrku trochu vody, strom to ani nepocítí. Spíše se zaměřte na intenzivní zálivku. Vzrostlý strom, který má dostatek vody, odpaří za jeden den 100 – 400 litrů vody! Proto se nám tak příjemně v parném létě prochází po lese.

Sekání trávy

V posledních letech se o tom vášnivě mluví. Všude na vás vykukují hesla „Nechte trávu růst!“. Ono to má něco do sebe. Delší tráva bude zelenější než krátce střižená. A toho života, co budete moci pozorovat na dlouhých stvolech! Vzrostlý porost udrží více vláhy než krátký, i když krásně upravený, trávník.

Zdroje: www.blesk.cz, www.estav.cz