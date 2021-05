Jednoduchý trik, jak zakořenit řezanou růži pomocí droždí a aloe vera

Množení růží je tak trochu vyšší zahradnická. Řezaná květina ve sklenici s vodou postupně uvadne, uschne nebo uhnije, ale rozhodně jen tak sama od sebe nezapustí kořínky. Přesto je možné ji k tomu pošťouchnout. Prozradíme vám jednoduché triky, jak na to.

Zkušení zahradníci běžně množí růže očkováním, hřížením nebo odnožováním. Pokud se rozhodnou pro řízkování, vhodné výhony odřežou na podzim a uschovají je až do jara, kdy je zasadí do volné půdy a přikryjí plastovou lahví, aby neprochladly. Zdálo by se, že jinudy cesta nevede. Ve skutečnosti existuje šikovný způsob, jak růži vypěstovat kdykoli během jara a léta, a to třeba i z řezané květiny zakoupené v květinářství.

Dopředu je třeba upozornit, že vyšší úspěšnost budeme mít u výhonů, které nám daroval hodný soused přímo ze své zahrádky, než u květin, jež vážily cestu na pulty obchodů v chladicích boxech. Rostlina by měla být zdravá a svěží, čerstvá a silná.

Řízkování růží

Květ odřízneme a ponecháme jen střední část stonku se třemi až pěti listy. Zbavíme se i listů, aby se je rostlina nesnažila vyživovat a plně se soustředila na zakořenění. Spodní část stonku seřízneme našikmo v úhlu 45°, abychom vytvořili co největší plochu pro přijímání živin. Tímto je řízek připraven.

Aby ale skutečně ve vodě či v půdě zapustil kořínky, budeme ho muset povzbudit zvláštní výživou. Kořenový stimulátor lze zakoupit v podobě chemického přípravku, ale můžete si vyrobit i vlastní z domácích surovin. Vyjde to levněji a je to stejně efektivní.

Roztok z kvanic

Pěstitelům se osvědčil například roztok z kvasnic. Na litr vody budete potřebovat lžičku sušeného nebo 100 g čerstvého rozdrobeného droždí. Vodu použijte vlažnou a odstátou, nikoli studenou natočenou přímo z kohoutku. Roztok nalijte do sklenice a řízky růží do něho vložte tak, aby v něm byly ponořeny asi z jedné třetiny. Takto je nechte dva dny stát při pokojové teplotě, poté je opláchněte teplou vodou a vložte do vody čisté. Vodu pravidelně vyměňujte a mějte trpělivost. Kořínky by se měly na růžích objevit zhruba do měsíce.

Aloe vera funguje jako přírodní stimulátor tvorby kořenů. Zdroj: Shutterstock.com

Aloe vera funguje jako přírodní stimulátor tvorby kořenů

Místo droždí lze použít také šťávu z listů oblíbené pokojovky aloe vera. Do litru odstáté vlažné vody nakapejte 10 až 20 kapek a růže do něj vložte stejně jako v předchozím postupu. Vodu tentokrát nemusíte vyměňovat, stačí ji dolévat a jednou za týden přikapat dalších 5 kapek šťávy z aloe.

Řízky s kořínky můžete zasadit do nádoby nebo do volné půdy na slunné místo chráněné před větrem. Nikdo nezaručí, že ze všech vyrostou nádherné silné rostliny. I kdyby se ale ujalo jen několik z nich, za pokus to stojí.

