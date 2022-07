Ošklivý plot: Takto ho dokonale zamaskujete a bude chloubou vaší zahrady

I když se můžete snažit sebevíc, pečlivě se starat o okrasné rostliny, keře a stromy, celkový dojem ze zahrady spolehlivě zkazí starý a oprýskaný plot. Jeho renovace je poměrně finančně náročná, a tak mnozí hledají řešení, jak plot alespoň dobře zakrýt, aby nebyl rušivý a nebyl vadou na kráse zahrady. Pokud po hezčím plotu toužíte i vy, máte k dispozici hned několik řešení.

Oprava plotu rozhodně není něčím, do čeho by se zahrádkáři pouštěli s nadšením. Zvláště pak v případě, kdy není plot dřevěný a je například zděný. To je jeho renovace podstatně náročnější. A to nejen fyzicky, ale také finančně. I proto spousta lidí opravu plotu odkládá a raději se zkrátka smíří s tím, že bude bohužel nepěkné oplocení vadou na kráse jejich zahrady ještě nějaký ten čas. Tento problém se dá ale vyřešit poměrně snadno, a to navíc za pár korun.

Plot zakryjte popínavými rostlinami

Vůbec nejlepším řešením je výsadba popínavých rostlin, které plot časem obklopí a zcela jej zakryjí. Dobře funguje například některý z druhů plaménků (Clematis), který během letních měsíců navíc kvete, a tak bude oplocení vašeho pozemku ještě krásnější.

Plamének (Clematis) v létě krásně kvete. Zdroj: liseykina / Shutterstock.com

Výhonky plaménků je třeba nejdříve zkontrolovat a ty, které jsou nějakým způsobem poškozené, je nutné odstranit. Stejně tak i suché listy ze samotné rostliny. Následně se u plotu vytvoří několik hlubších výsadbových jamek a na jejich dno se nasype kvalitní kompost. Myslete přitom na to, že by jámy měly být spíše ve stínu. Přímé slunce růstu plaménků úplně nesvědčí. Do jamek nalijte větší množství vody, vysaďte plaménky a zasypte je zahradnickým substrátem promíchaným se zeminou. Povrch ještě mulčujte najemno drcenou kůrou stromů. Kromě plaménků ale skvěle funguje i například břečťan anebo zimolez, který přes léto v květu navíc krásně voní.

Ošklivý plot skryjte za plot živý

Další možnost představují nejrůznější keře a stromy, které vytvoří živý plot. Ten nejenže skryje starý dřevěný či zděný plot, ale funguje skvěle i jako ochrana před sluncem, hlukem a zvědavými sousedy. Nevýhodou je, že drtivá většina stromů a keřů, jež se hojně využívají při výsadbě živého plotu, poměrně pomalu roste. Kvůli tomu se můžete vytouženého živého oplocení dočkat až za několik let.

Z rychlerostoucích keřů stojí za zmínku ptačí zob, který navíc vyžaduje minimální údržbu. Zdroj: Profimedia

Výjimkou je ovšem sibiřský jilm, který je absolutním rekordmanem, co se doby růstu týče. Jen za jediný rok totiž může narůst až o 1,8 metru. Během letních měsíců je ale nesmírně náročný na pravidelný a bohatý přísun vody. Pokud tedy žijete v oblasti, kde je v létě častý zákaz zalévání zahrad, raději sibiřský jilm vůbec nepořizujte.

Jak rychle oživit plot

Pokud byste krásnějšího plotu dosáhli nejraději okamžitě, nabízí se i tak několik řešení. Máte-li oplocení dřevěné, není nic jednoduššího, než jej nabarvit barvou a navrátit mu dávno ztracený život. Zděnému plotu zase můžete nadělit novou omítku a případně jej také ozvláštnit nějakou zajímavou barvou. Na trhu taktéž existují stínící tkaniny, které se na plot snadno navléknou a spolehlivě jej skryjí. Pokud ale máte skutečně dlouhý plot, může se jejich pořízení značně prodražit.