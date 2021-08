Jak zalévat motykou a vidlemi? Ušetříte velké množství vody

Zalévání z konve nebo za pomoci hadice, to zná každý. Ale motykou a vidlemi? Znáte tuhle vychytávku, která vám ušetří to nejcennější – vodu?

Mnoho lidí přemýšlí, jakým způsobem ušetřit. Ať už se jedná o elektřinu, plyn nebo právě vodu. Každá ušetřená kačka – dobrá kačka. V tomto článku se zaměříme na zalévání zahrady, což je na složence vždy „trochu“ znát. Poradíme vám, jak spotřebovat vody méně.

Ráno nebo večer?

Především byste si měli vybrat na zálivku tu správnou dobu. Zahrádkáři většinou kropí navečer, což je i pochopitelné z důvodu zaměstnání. Ošidit se o ranní spánek se nikomu nechce. Ale právě ranní zálivka je pro zahradu to nejlepší. Pokud to stihnete zhruba do devíti hodin, rostliny stačí krásně vyschnout, nehrozí jim hnijící kořeny, ani spálení listů od slunce, neboť se sluníčko teprve probouzí k životu. Zalívejte ke kořenům rostlin, je to důležité, protože jestli postříkáte celou rostlinu, bude náchylnější k různým onemocněním.

Mulčování brání vysychání půdy a podporuje tvorbu humusu, který vláhu zadržuje Zdroj: Shutterstock.com / Simon Maddock

Mulč – zalévání vidlemi

Mulč zadržuje u rostlin vlhkost, tím pádem půda nevysychá jako v plném slunci. A proč se tomu říká „zalévání vidlemi“? Protože vidlemi nabíráte právě mulč, kterým zamulčujete povrch půdy.

Mulč vám i trochu ulehčí práci ohledně plevele, protože přes něj roste výrazně méně. Ala pozor! Ne každá rostlina snese blízkost mulčovací kůry, ta je vhodná například pro rododendrony a vřesy. Kůra není jediný použitelný mulč, zkuste čerstvě posekanou trávu nebo slámu. Ale raději si zjistěte, co jaké rostlině sedí, ať si jí zbytečně nezlikvidujete, to by byla škoda. Ještě jednou pozor, mulč byste neměli dávat až na kmen stromku.

Nádoba na dešťovou vodu

Dešťovka je zadarmo a pro rostliny je vlastně to nejlepší, co jim můžete dopřát. Nachytejte si dešťovku do barelů/nádob, nezdá se to, ale opravdu ušetříte. Někteří lidé si pořizují podzemní nádrže, které pojmou i 10 000 litrů vody.

Nádoba na dešťovku může být jakákoliv Zdroj: Profimedia

Zalévání motykou

Zní to trošku extravagantně, ale nejedná se o nic složitého. Tato metoda se využívá po celé generace. Jde o to, že když zkypříte vrchní vrstvu půdy, voda v ní se bude lépe držet. Půdu stačí jen proškrábnout, nemusíte se při této činnosti moc zapotit.

Nezalévejte denně

Raději jednou za čas zahradu řádně prolijte, vodu tak dostanete hluboko ke kořenům a ty už si s ní poradí. Naopak když zahradu jen tak „pošimráte“ každý den, u rostlin se nebude vyvíjet kořenový systém tak jak má.

Květináče a truhlíky

U rostlin v květináčích je péče malinko jiná. Kořeny se nemají kam rozpínat, mají kolem sebe omezené množství zeminy. Malý květináč = častá zálivka. Z vlastní zkušenosti vím, že je potřeba zalévat i dvakrát denně, když je léto v plné síle.

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.svetkvetinacu.cz