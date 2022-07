Většina lidí zalévá muškáty špatně: Tuto fintu se zálivkou zná málokdo

Na správné zalévání muškátů nepotřebujete vyšší dívčí, ale jen vzít rozum do hrsti. Jak zalévat muškáty a co doporučují zkušení pěstitelé? Triků je pár a všechny se vám budou hodit.

Muškáty potřebují víc než zálivku

Muškáty jsou rostliny, které milují slunce. Bez 6 až 8 hodin oslunění pokvetou jen málo, rostlina celkově nebude v dobrém stavu a začne se za sluncem vytahovat. Co s tím? Vytahující se muškát seřízněte a rozmnožte na několik rostlin, najděte nové stanoviště, kde se jim bude lépe dařit. Jak se ale postavit k zálivce? Potřebují muškáty speciální péči?

Půda pro muškáty by měla být stále trochu vlhká, a to především, pokud je horké léto a rostliny na slunci závlahu rychle spotřebovávají. Proto nestačí jen dobré stanoviště, ale také dobrý květináč, nejlépe samozavlažovací. Do většiho a delšího truhlíku na okno můžete umístit i několik rostlin, což nejenže hezky vypadá, ale muškáty víc prostoru a pokvetou, protože si vytvoří bohatý kořenový systém, který pomůže rostlinám k lepšímu hospodaření se zálivkou i živinami.

Ve větších truhlících mají muškáty šanci lépe hospodařit se živinami i vláhou. Zdroj: shutterstock.com

Kdy a jak zalévat muškáty?

Chcete-li dopřát muškátům nejlepší dobrou péči, zalévejte je ke kořenům ráno i večer. I zálivka uprostřed dne je možná, ale vyvarujte se poledních hodin, předejdete tak možnému popálení rostliny slunečními paprsky. Nejde totiž jen o spálení listů, ale také kořenů. Pokud zalijete přehřátý květináč vodou, může se voda protékající substrátem ohřát natolik, že popálí drobné kořínky rostlin v půdě.

Ideální je proto zalévat muškáty odstátou nebo dešťovou vodou pokojové nebo prostě venkovní teploty, aby nedošlo k šoku velkými teplotními rozdíly.

Nikdy nezalévejte muškáty na list!

Zalévejte muškáty ke kořenů, nejlépe odstátou vodou pokojové teploty. Zdroj: Shutterstock

Obohaťe muškátům zálivku

Muškáty, stejně jako ostatní plodiny, potřebují i dostatek živin. Díky těm budete udržovat pelargonie zdravé a hlavně kvetoucí. Zvolte hnojivo určené přímo na muškáty nebo také hnojivo na květ. Postupujte vždy podle návodu, což obvykle znamená přidávání konkrétního množství do zálivky každý týden až dva.

Extra tipy

Víte, jaké eso mají v rukávu ostřílení pěstitelé muškátů? Z přírodních hnojiv používají hodně zředěný zákvas ze slepičinců. Je to na dusík bohaté hnojivo, keré předčí jen máloco.

Skvělým přírodním hnojivem je i droždí. Rozmíchejte kostku čerstvých nebo sáček sušených kvasnic v 10 l vody, přidejte dvě lžíce cukru a nechte několik hodin kvasit. Pak po troškách zalijte muškáty.

Můžete také vyzkoušet přimíchání použité kávové sedliny do půdy, ale nepřehánějte to. Káva je mírně kyselá, a to právě muškátům velmi vyhovuje.