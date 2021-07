Jak zalévat o dovolené: Chytré triky puntičkářských zahradníků, co fungují

Je léto a rostliny potřebují vodu více než jindy v průběhu roku. Do toho se v tomto čase také více jezdí na dovolenou. Jak tuto prekérní situaci vyřešit a docílit toho, aby vaše zahrada byla dostatečně zalitá i po týden či dva, co nebudete doma?

Možná se bojíte jet na dovolenou, protože si myslíte, že vám uhynou rostliny, které si pyšně v bytě či na zahradě pěstujete. Nebojte se, přinášíme vám několik triků, jak docílit toho, aby nebyly týden či dva bez zálivky, i když nebudete doma.

Pokud jezdíte na dovolenou pravidelně, předejděte těmto stresům tak, že vysadíte rostliny odolné vůči suchu, a také zahradu dostatečně mulčujte. Tím si zajistíte, že bude potřeba zalévat jen jednou týdně, což se vám při odjezdu na dovolenou bude hodit.

Vyzkoušejte vrstvu mulče

Při týdenní dovolené si tedy vystačíte s vydatným zalitím před odjezdem a vrstvou mulče. Díky tomu rostliny ztratí až o 30 % méně vody než rostliny bez něj. Také samozřejmě záleží na počasí, ale i tak je téměř jisté, že i za předpokladu, že by proběhly sedmidenní tropy, zahrada vám neuhyne.

Zalévání trávníku je nutnost a má svá pravidla Zdroj: Max Topchii / Shutterstock

Další variantou je systém zavlažování. Možná se obáváte, že na to nemáte buňky, ale není to tak, jde to celkem snadno a vy budete mít usnadněnou práci i po návratu a nebudete se muset tahat s konvemi mezi jednotlivými rostlinkami. Většinou spolu se zavlažovacím systémem můžete namontovat také časovač, který bude myslet za vás na to, kdy zahradu zalít. Dokonce existují i chytré časovače, které evidují déšť a regulují tak množství vody, které zahradě dopřejí.

Pomohou barely i PET lahve

Můžete vyzkoušet také připojit hadici k barelu na vodu a položit ji přes celou zahradu. Voda se bude pomalu vypouštět a zahrada se tak bude neustále zvlhčovat. Pokud bude navíc pršet, barely se budou neustále doplňovat a voda v nich tedy nevymizí.

Můžete vyzkoušet také připojit hadici k barelu Zdroj: Shutterstock.com / Lapina

Pokud nemáte barel, vystačíte si i s obyčejnou PET lahví. Udělejte malé otvory na spodní straně lahve. Lahve umístěte do půdy vedle rostliny, zahrabejte a naplňte vodou. PETka bude vypouštět pomalu vodu ke kořenům rostliny. Myslete však na to, že na celou zahradu bude těchto lahví potřeba větší množství. Tento způsob je vhodný i pro rostliny v květináči.