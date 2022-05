Jak správně zalévat okurky? V žádném případě je nekropte denně

Pokud se už nemůžete dočkat letošní úrody okurek, máme pro vás důležité rady. Týkají se zalévání, protože mnoho pěstitelů někdy péči natolik přehání, že kvůli nadměrné zálivce přijde o bohatou úrodu.

Ať už jde o okurky polní nebo salátové, je bezpochyby, že okurky ke svému růstu vodu potřebují. Vždyť patří mezi zeleninu, která má nejvyšší obsah vody, a to až kolem 95 - 98%. Musíte jim tedy dopřávat pravidelnou zálivku, jak po přesazení, tak během kvetení a růstu plodů.

Slabý kořenový systém

Trik je v tom, že okurky nepotřebují závlahu každý den, v jejich případě platí méně často, ale o to vydatněji. Odborníci zjistili, že když mají okurky hodně vláhy, vytváří méně kořenů než když trochu trpí suchem. Jakmile nastane doba sklizně, potřebují hodně vody, ale slabý kořenový systém není schopen tolik závlahy pojmout a růst plodů se omezí. Zalévání v období sklizně je mnohem důležitější než v době růstu.

Hrozí plíseň

Mějte na paměti, že pokud okurky budete zálevat každý den, jen tím zbytečně namočíte listy a hrozí tak napadení chorobami a šíření nejrůznějších plísní. Voda ulpí na listech a ke kořenům se jí ve finále vlastně dostane jen málo.

Listům se při zalévání vyhýbejte. Zdroj: Shutterstock

Jednou týdně

Jak často tedy okurky zalévat? Možná budete překvapeni, ale v době růstu stačí 1x týdně, ale zato pořádně, zhruba 2 až 3 konve na metr čtvereční, ale ne najednou. Zalévejte postupně, voda potřebuje čas, než se do zeminy vsákne. A mělo by to být do hloubky 10 až 20 cm. Dejte pozor rovněž na teplotu vody. Ledové zálivce se vyhýbejte, ideální je voda odstátá, aby měla teplotu okolní prostředí. Pokud se vám podaří nasbírat dešťovku, tím lépe.

Zalévejte postupně a dostatečně. Zdroj: Shutterstock

