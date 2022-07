Většina lidí zalévá ovocné stromy špatně a ničí je: Neděláte tyto chyby i vy?

Že si ovocné stromy vystačí pouze s deštěm? V posledních letech je to dost na hraně. Dopřejte stromům správnou zálivku, odvděčí se vám!

I ovocné stromy občas potřebují zavlažit, obzvlášť při dlouhotrvajících vedrech. Četnost zálivky se odvíjí od počasí, ale mělo by to být tak jednou až dvakrát do měsíce. Velký strom odpaří (denně!) i stovky litrů vody, proto je nám v horkém létě nejlépe pod korunou stromů.

Nalít sem tam jednu či dvě konve ke kmeni stromu, určitě nestačí! Zdroj: profimedia.cz

Kolik vody stromu dodat

Obecně to říci samozřejmě nelze, vše záleží na nejrůznějších okolnostech. Záleží především na těchto faktorech:

jak je strom starý

zda má či nemá strom v tu dobu plody

jakou máte na zahradě půdu

velkou roli hraje samozřejmě počasí

zastínění stromu

poloha na zahradě

v neposlední řadě velikost stromu

o jaký strom se jedná

U zálivky stromů neplatí naše oblíbené pravidlo „méně je někdy více“. Ovocným stromům naopak dopřejte větší množství vody, ale méně často. Rozhodně si proud vody nenastavujte na maximum, voda by se nestačila do půdy vstřebat a odtekla by úplně někam jinam, než jste původně zamýšleli. Prostě dejte půdě čas.

Vodu nesměřujte ke kmeni, kořeny se rozprostírají do dálky. Zdroj: Profimedia

Jakým způsobem zalévat ovocné stromy

Zahrádkáře to nějakým způsobem „nutí“ dodávat stromu vodu ke kmeni nebo do jeho bezprostřední blízkosti. Ale když o tom budete trochu přemýšlet, dojde vám, že kořeny dosahují mnohem dál. Obecně platí pravidlo, že kdyby se stromová koruna obtiskla do země, tak tam až zhruba kořeny sahají.

Jestliže vám svod odvádí vodu do velkého barelu, máte k dispozici ideální zálivkovou vodu. Natáhněte si hadici a pusťte ji na minimum. Nezapomeňte si nařídit na mobilu minutku nebo budík, abyste šli opět vodu zastavit (vlastní zkušenost).

Dešťová voda je k zalévání ovocných stromů nejideálnější. Zdroj: Autor: ROMAN KALISHCHUK / Shutterstock

Kolik vody

Opět složitá otázka. Voda by se měla dostat cirka metr do hloubky. Ale na objemu vody se neshodují ani odborníci. Někteří uvádějí 100 litrů na strom, jiní spíše počítají metry, kdy na jeden metr čtvereční připadne 30 litrů vody.

Hnojivo? Ano, ale…

Ovocným stromům můžete přilepšit také přihnojením, ale to by se zpravidla mělo aplikovat ve dvou dávkách, v březnu a koncem května. Pokud jste to na jaře nestihli, můžete trochu přihnojit i nyní. Sáhněte raději po pomalu rozpustném hnojivu a přidejte ho do konve se zálivkou.

