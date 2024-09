Hledáte ten nejlepší způsob, jak zajistit vašim rostlinám dostatek vláhy, i když nejste zrovna doma? Způsobů, jak to zařídit, je několik. Stačí si vybrat!

Kdo se postará o vaše kytičky?

Máte rok co rok problém se zálivkou rostlin během dovolené a zatím se vám nepodařilo jej obstojně vyřešit? Není to vždy tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Co se dá dělat a jak si s problémem poradili zkušení pěstitelé?

Velmi pěkně a prakticky zpracované video z YouTube kanálu Jaw-Dropping Facts vám názorně ukáže způsoby zavlažování rostlin, který lze využít právě během dovolených.

Zdroj: Youtube

Jak zalévat rostliny, když nejste doma?

Odjíždíte na dovolenou a bojíte se, že vaše rostliny uschnou? Nemusíte se strachovat. Zkušení pěstitelé mají několik praktických triků, jak zajistit, aby vaše rostliny dostávaly potřebnou zálivku, i když nejste doma.

Velmi zajímavý způsob zajištění dostatečné zálivky je použití automatických zavlažovacích systémů. Existuje mnoho typů těchto systémů, od vody distribuované k rostlinám hliněnými nádobkami, kapkovou závlahou napojenou na nádrž s vodou, až po sofistikované systémy s časovači a senzory vlhkosti připojené přímo na vodovodní řád.

Nastavte časovač tak, aby vaše rostliny dostávaly vodu pravidelně, ideálně ráno nebo večer, kdy je odpařování vody nižší. Pokud odjedete na dlouhou dobu, vysvětlete někomu dalšímu, jak váš systém funguje a nechte dotyčného čas od času funkčnost kontrolovat.

Pokud nechcete investovat do automatických systémů, můžete si snadno vyrobit vlastní zavlažovací nádoby. Jde většinou o různé typy zápichů, které lze doplňovat vodou a ta se pak pomalu vsakuje.

U větších rostlin je možné částečně zakopat neglazovanou hliněnou nádobku. Neglazovanými stěnami bude voda pomalu prosakovat a vaše rostliny budou mít málo, ale dlouho dostatek vláhy. Tento způsob je vhodný i na zavlažování květinových nebo zleninových záhonů, kde si můžete dovolit i nádoby velké.

Jistě ale znáte zápichy skleněné a plastové, které nabízejí jen malé množství vody, ale jsou velmi pěkné. Levnou alternativou je zápich v podobně PET lahve, jejímž perforovaným víčkem bude voda pomalu prosakovat k rostlině a zajistí jí celý 1 a půl litr závlahy.

Se zálivkou pomohou knoty i kuličky

Knotové zavlažování je další jednoduchá a účinná metoda, kterou lze použít velmi dobře v bytě i venku pro rostliny v nádobách. Vezměte bavlněný knot nebo proužek látky a jeden konec ponořte do nádoby s vodou, zatímco druhý konec zastrčte do půdy v květináči. Ujistěte se, že voda vzlíná po provázku tak, že jej celý sama smáčí a tímto způsobem pomalu odtéká k rostlině.

Zajímavým způsobem je použití hydrogelových kuliček. Pokud vám nevadí smíchání polymerových kuliček se substrátem, což může někdo považovat za kontaminaci půdy, vyzkoušejte i tento způsob.

Hydrogelové kuličky mohou absorbovat velké množství vody a postupně ji uvolňovat do půdy. Smíchejte kuličky s půdou v květináči před odjezdem a zalijte je dostatečným množstvím vody. Kuličky budou postupně uvolňovat vodu a udržovat půdu vlhkou po dlouhou dobu.

V neposlední řadě je tu také pomoc přátel a sousedů, kteří se u vás doma můžou jednou týdně zastavit, aby rostliny zalili klasickým způsobem.

Zdroje: dumazahrada.cz, goodhousekeeping.com, daviddomoney.com