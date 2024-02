Pěstujete na zahradě růže? Pokud chcete, aby prospívaly a zahrnuly vás záplavou svých nádherných květů, měli byste vědět, jak je správně zalévat.

Voda je nezbytná pro pěstování jakýchkoliv rostlin. Kromě jiného se podílí na distribuci všech živin v rostlině. Proto je důležitá pro odpovídající a správný růst stonků, nových výhonů, poupat a krásných a plných květů. Vláha je důležitá i pro správný vývoj kořenového systému. Měla by být však dodávána vždy v náležitém množství. Jak tedy s vodou u pěstování růží správně nakládat?

Hrubá chyba? Přemokření!

Růže patří do skupiny vrtošivých plodin, které můžete velice snadno poškodit nadměrnou zálivkou. Její množství se samozřejmě odvíjí od momentálního počasí. Obecně se však držte pravidla, že růže potřebují zalévat zhruba 3x týdně, a to zejména pokud jsou nově vysazené. Starší rostliny, které již mají hluboký kořenový systém, postačí zalévat jednou do týdne.

Během vegetačního období růží zalévejte vždy rostliny důkladně, aby se voda dostala k celému kořenovému systému. Nikdy to však se zálivkou nepřehánějte, přemokření je živnou půdou pro vznik houbových chorob a rzí. Vhodné je růže zalévat vždy brzy ráno, anebo v podvečer, kdy už není tak intenzivní slunce.

Růže patří do skupiny vrtošivých plodin, které můžete velice snadno poškodit nadměrnou zálivkou.

Dopřejte růžím správnou lokalitu

Pokud jste před výsadbou růží, zvažte i dobře vybrané místo, kde se bude rostlině dařit a zajistí ji odpovídající podmínky. Růže potřebují nejen dostatek prostoru, ale i světla a slunce. Díky tomu si užijete jejích nádherných květů po celou sezónu až do prvních mrazíků.

Dbejte i na odpovídající půdu

Neméně důležitá je pro růže vhodná zemina. Vyžadují dobře propustnou, písčito-hlinitou, mírně vápenatou půdu, která je bohatá na humus.

Stejně tak je nutné během sezóny pravidelně odstřihávat odkvetlé květy a zvadlé listy.

Kdy růže hnojit?

Pokud budete růže vysazovat a použijete speciální substrát pro růže, který obsahuje potřebné živiny, není potřeba rostliny hnojit ihned po výsadbě. Ideální je následná sezóna, kdy je nutné dodat růžím základní prvky jako jsou dusík, draslík, vápník, fosfor, železo či hořčík. Používejte nejlépe organická hnojiva, která jsou určená přímo pro růže. Hnojte převážně v předjaří a poté v době, kdy se začínají na rostlině tvořit poupata, a pak koncem léta, kdy je do půdy potřeba doplnit hlavně draslík a fosfor.

Průběžná péče

Stejně tak je nutné během sezóny pravidelně odstřihávat odkvetlé květy a zvadlé listy. Veškerá energie se bude soustředit na tvorbu nových květů.

